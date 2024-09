High Tide hat es das vierte Jahr in Folge in das Jahresranking des Magazins „Report on Business“ der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas geschafft

CALGARY, ALBERTA, 27. September 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - hat heute bekannt gegeben, dass es aufgrund seiner dreijährigen Umsatzwachstumsrate von 486 % im Jahresranking des Magazins „Report on Business“ der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas auf Platz 87 von 417 gereiht wurde.

Im Vorjahresranking 2023 erreichte das Unternehmen mit einer dreijährigen Wachstumsrate von 1.040 % den 38. Platz unter 425 Unternehmen.

„Kanadas führendes Wirtschaftsmagazin ‚Report on Business‘ hat High Tide das vierte Jahr in Folge unter die wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Dass wir unter 417 Unternehmen den 87. Platz belegen konnten, zeugt vom Erfolg unseres innovativen und disruptiven Einzelhandelsmodells und der Umsetzungspräzision unseres Teams. Dank unserer überragenden operativen Leistung sind wir in der Lage, unser aggressives Umsatzwachstum in freien Cashflow umzuwandeln, der uns bei einer rascheren Ladenexpansion hilft. Das spiegelt sich auch in einem Marktanteil von 12 % in den fünf kanadischen Provinzen, in denen wir tätig sind, wider“, erläutert Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Es freut mich außerdem sehr, dass unser hochgerechnetes Jahresergebnis aktuell 525 Mio. $ übersteigt und unser Nettogewinn im letzten Quartal 0,8 Mio. $ betrug. Wir arbeiten daran, uns auch in potenziellen neuen legalen Cannabismärkten wie Deutschland, den Vereinigten Staaten und darüber hinaus eine Präsenz aufzubauen, und ich hoffe, wir können im Zuge dessen auch weiterhin unsere Umsatzrekorde brechen. Ein großer Dank geht an das Team von High Tide, das in unserer sich ständig weiterentwickelnden und rasch expandierenden Branche neue Maßstäbe gesetzt und neue Höhen erreicht hat“, fügt Herr Grover hinzu.

„Canada‘s Top Growing Companies“ ist ein redaktionelles Ranking, das im Jahr 2019 ins Leben gerufen wurde, um die Erfolge innovativer Unternehmen in Kanada zu feiern. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, müssen sich die teilnehmenden Unternehmen einem rigorosen Anmeldeverfahren unterziehen und bestimmte Umsatzauflagen erfüllen. Insgesamt 417 Unternehmen konnten sich für das diesjährige Ranking qualifizieren. Die vollständige Liste der Gewinner des Jahres 2024 und die damit verbundene redaktionelle Berichterstattung werden in der Oktober-Ausgabe des Magazins „Report on Business“ veröffentlicht. Die Liste wurde bereits veröffentlicht und ist unter diesem Link online verfügbar.

„Unser Jahresranking der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas spiegelt den branchenübergreifenden Erfindungsreichtum der Unternehmer und Führungskräfte dieses Landes wider“, sagt Dawn Calleja, Redakteurin des Magazins „Report on Business“. „Wir halten es für wichtig, ihre Geschichten zu erzählen, um die nächste Generation von Jungunternehmern im ganzen Land entsprechend zu inspirieren.“

„Wir von ‚The Globe and Mail‘ beglückwünschen die diesjährigen Gewinner der ‚Canada‘s Top Growing Companies‘ zu ihrem außergewöhnlichen Wachstum und zu ihrer Resilienz bei der Bewältigung wirtschaftlicher Herausforderungen“, so Andrew Saunders, CEO von The Globe and Mail. „Hier sieht man deutlich das Engagement, den strategischen Weitblick und das Bekenntnis zu Innovation.“

ÜBER DEN „REPORT ON BUSINESS“

Das Magazin „Report on Business“ ist die vertrauenswürdige Quelle für Führungskräfte und ambitionierte Kanadier, die etwas bewegen wollen. Mit einer monatlichen Leserschaft von 2,7 Millionen (Print- und Digitalmedium) ist der „Report on Business“ das führende Magazin für Führungskräfte aus verschiedenen Branchen, Konzernen, Start-ups und auch Kleinunternehmen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte[i]. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 183 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom „Report on Business“ der kanadischen Tageszeitung „Globe and Mail“ zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022 und 2024 im TSX Venture 50 zu einem der 10 leistungsstärksten Aktienwerte in diversifizierten Branchen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu: unserer annualisierten Umsatzrendite, dem anhaltenden Umsatzwachstum und unserer Fähigkeit, in den deutschen und US-amerikanischen Markt einzutreten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren“ in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

