Bauer Media Group fokussiert Strategie auf Mediengeschäft und stärkt Führungsteam

Hamburg (ots) - Die Bauer Media Group investiert in digitale Zukunft ihrer

beiden Kerngeschäftsfelder Publishing und Audio. Business Presidents Jan Wachtel

und Vivian Mohr rücken in das Executive Board auf.



Die Bauer Media Group macht den nächsten Schritt in ihrem vor zwei Jahren

begonnenen Transformationsprozess. Das Unternehmen schärft seine Strategie und

damit auch die Führungsstrukturen. Zum 150. Firmenjubiläum (2025) konzentriert

sich die Bauer Media Group auf ihre Stärken im Kerngeschäft und stellt die

Weichen für langfristigen Erfolg in der digitalen Medienwelt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte RTL Group Aktie Beiträge: 397 Beiträge:

Die Bauer Media Group steht wie kaum ein anderes Unternehmen für dieprofessionelle und effiziente Produktion kommerzieller Medienangebote, dieMillionen von Menschen in ganz Europa begeistern und Werbekunden Umfelder mitgroßer Reichweite bieten. Auf diese Kompetenzen wird das internationalerfolgreiche Medienhaus künftig mit vollem Fokus setzen. Die Aktivitäten in denKerngeschäftsfeldern Publishing und Audio sollen ergänzt werden durchzielgerichtete und wertsteigernde Zukäufe in verwandten Bereichen.Um den Geschäftsfeldern mehr Mitsprache und Verantwortung zu übertragen unddamit die angestrebte Fokussierung der Strategie konsequent umzusetzen, stelltdas Unternehmen jetzt das Executive Board neu auf. Zum 1. Oktober 2024 werdenneben Yvonne Bauer als Chair of the Board und Gerald Mai, Group CLO &Operations, die Business Presidents Jan Wachtel, Publishing, und Vivian Mohr,Audio, als Mitglieder in das Executive Board berufen.Jan Wachtel ist seit Januar 2023 bei der Bauer Media Group und verfügt überumfassende Erfahrungen in der Medien- und Verlagsbranche aus verschiedenenFührungspositionen bei BILD, Funke Mediengruppe und der RTL Group. Vivian Mohrwurde im September 2023 zum President Audio ernannt. Er kam im Februar 2022 alsCFO und COO des OCP-Geschäfts zu der Bauer Media Group und bringt mehr als zehnJahre praktische Erfahrung in der Führung von Organisationen in komplexenSituationen und in der Förderung von Transformationsprozessen mit.Komplettiert wird das neu aufgestellte Executive Board durch die Position desGroup CFO, für deren Besetzung die Suche gerade begonnen hat."Mit der fokussierten Konzernstrategie macht die Bauer Media Group einenwichtigen Schritt auf ihrem Weg der kontinuierlichen Transformation", erklärtYvonne Bauer. "Ich bin überzeugt, dass wir mit der Konzentration auf unsereStärken im Mediengeschäft die richtigen Weichen stellen, um unser Unternehmenzukunftsorientiert auszurichten und die Basis für nachhaltigen Erfolg zuschaffen. Ich freue mich sehr, dass Jan Wachtel und Vivian Mohr unser Executive