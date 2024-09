wO User zu Mutares nach GCR Bericht: "...leicht verdientes und dreckiges Geld!"

Mit fast 500 Beiträgen seit Montag war in dieser Woche die Mutares SE die meistdiskutierte Aktie im wallstreetONLINE Forum. Mutares konzentriert sich auf die Übernahme und Restrukturierung von Unternehmensteilen großer Konzerne sowie von Unternehmen in Umbruchsituationen, um deren Wert durch operative Verbesserungen und strategische Neuausrichtungen zu steigern. Bisher war die Münchner Firma für die wO-Community nur von untergeordenetem Interesse, aber dies änderte sich in dieser Woche, als Mutares ins Visier von Shortsellern geraten war und flankierend das Analyseportal „Gotham City Research“ am 26.09. einen Bericht mit zahlreichen Vorwürfen (u.a. der Unterstellung, Mutares könnte wie ein Schneeballsystem agieren) veröffentlicht hatte. Der Kurs der Mutares SE brach daraufhin ein, erholte sich aber wieder etwas, nachdem der Vorstand der Mutares SE eine Stellungnahme veröffentlichte und selbst in Aktien ihres Unternehmens investierte ( wallstreetOnline berichtete ). Im wO-Forum wurden der Bericht und die Vorwürfe ausgiebig analysiert. Hier ein paar Stimmen zur Situation der Mutares SE aus dem wallstreetONLINE Forum .

Pro_Trader: "Morgen wird Gotham Research bestimmt einen Shortreport auf Mutares raushauen. Nach XTR Close haben Sie veröffentlicht das morgen eine Europäische Aktie dran ist. Der veröffentlichte Leerverkäufer GIP steckte bei der letzten Attacke von Gotham Research auf Grifols auch mit im Boot. Die hohen Volumen heute auf der Briefseite sprechen dafür, dass Sie sich heute dick eingedeckt haben."

Markus1973HH: "Die sind also auch der Ansicht, dass hier sehr vieles im Argen liegt. Haben wohl die Bilanzen ebenso gedeutet wie MutaresSE. Die Umsatzrückgänge und explodierenden Verluste der Beteiligungen im ersten Halbjahr, ausbleibenden Exits und dann auch noch die neue 135 Millionen Euro Anleihe so kurz nach der letzten großen Finanzierungsrunde in Verbindung mit der allgemeinen Krisensituation der Automobilzulieferindustrie lassen ja auch durchaus Schlimmstes erahnen. Erschreckend, dass diese Hochzins-Anleihe kurzfristig nötig wurde, um die horrenden Verluste und negativen Cashflows abzudecken. Aber wie lange wird diese reichen, nur wenige Monate? Matze schrieb ja hier schon immer, dass diese Anleihe ganz schnell auf 300 Millionen Euro aufgestockt werden müsse.

Schade, klang bisher wie eine tolle Erfolgsgeschichte aus Deutschland, aber sie haben sich wohl übernommen. Sehr bedenklich auch, dass sie Haftungen für Beteiligungen abgegeben haben, die jetzt die ganze Firma gefährden könnten. Kein Wunder also, dass Laumann in den letzten zwei Jahren sein Aktienpaket massiv reduziert hat."

Twisterfriend: "Analysen von Shortsellern sind ja gewiss so seriös, wie ein Marder als Aufsicht im Hühnerstall?"

Howdeep: "Also wenn es wirklich einen Shortseller Report geben sollte….Das wäre mir persönlich auf jeden Fall lieber als wenn schlechte News aus dem Unternehmen gekommen wären… beruhigt mich irgendwie. Mal schauen welche Märchenstory kommt. Chips und Popcorn stehen schon bereit.

JBelfort: "Die Typen setzen ihre Reports ja so auf, dass rechtlich wenig gemacht werden kann. Ob am Ende was dran ist oder nicht, sie verdienen einen Haufen Kohle mit dem Abzocken an Anlegern."

Howdeep: "…der Firmensitz ist leider nicht in Deutschland. Ein Fest für Zocker, eine Beerdigung für Anfänger und Amgsthasen."

Neuyrmos: "Also vor 3 Wochen wurde erst eine neue Anleihe ausgegeben die

1. einen niedrigeren Zins hatte wie zuletzt

2. die überzeichnet war

3. wo man davon ausgehen kann dass sich die Investoren zuvor ein genaues Bild vom Unternehmen gemacht haben

Nun ist Weltuntergangsstimmung weil hier jmd. eine Short Position eingegangen hat und möglicherweise auch ein Short Report erscheinen könnte von einer Gesellschaft die zuvor schon keine Wahrheiten ans Licht gebracht hatte, hier sollte sich jeder mal seine Gedanken machen."

nach Veröffentlichung des Berichts:

KarlResearch: "Zentrale Frage in Summary: QUESTION: Are existing investors paid with funds collected from new investors? also Vorwurf von Schneeballsystem"

Hedgeklon: "Schneeballsystem... Könnte sein, bei Mutares klang immer alles zu gut um wahr zu sein"

Handyweb: "Es wird schon Gründe geben, warum dies in der Übersicht als Frage und nicht als Vorwurf formuliert ist. Ich hoffe es geht nicht unter 20 und es befasst sich jemand aus der Finanzpresse eingehender mit den Vorwürfen und Mutares nimmt hierzu zeitnah Stellung, dann sind wir schnell wieder über 30 Euro ..."

Smallvalueinvestor: "Ich fasse es nicht. Habe den Bericht überflogen. Hier werden die Kleinanleger abgezockt. Das sind die ganzen Vorwürfe. Es würde sie an Aurelius erinnern. Punkte, die hier immer wieder angesprochen wurden. Mich schocken die Vorwürfe nicht. Einfach lächerlich.

Herr Laumann und Her Laik, bitte geben sie die richtigen Antworten."

Katjuscha-Research: "Kommt drauf an wie man Schneeballsystem definiert. Ist sicherlich kein klassisches Schneeballsystem, aber ich hatte auch den Eindruck, dass Investoren und Investitionen immer mit neuen Investoren und Finanzierungen fianziert werden, und man das mit hohen Dividenden und Anleihezins schmackhaft machen will. Das ähnelt schon irgendwie Anreizen, die es bei klassischen Schneeballsystemen gibt. Wenn dann noch so Themen wie Badwill-Aktivierung, Einstellung bestimmer Kennzahlenveröffentlichung oder Geschäftsbeziehungen zu verbündeten Personen aufpoppen, dann ist zumindest mal den Shorties für ihre Vorwürfe Tür und Tor geöffnet.

Aber letztlich ist es nur ein Verdacht. Wenn Mutares das in den nächsten Tagen transparent ausräumen kann, oder zumindest es in eine Risikoanalyse einordnen kann, die den Markt von ausreichend Nettovermögen für Tilgung und Zins und Dividende überzeugen, dann kann die Shortattacke schon Montag wieder vorbei sein. Mal abwarten. Leider aus Sicht von Aktionären dauert eine ausführliche Stellungnahme des Vorstands natürlich 2-3 Tage, da man die Vorwürfe erstmal genauer lesen, prüfen und entkräften muss. Wobei ich spätestens heute Abend zumindest mal eine allgemeine Stellungnahme erwarte."

Habnurwenig: "Leider haben die Shorties schon erreicht, was sie wollten. Der Kurs ist eingebrochen. Ob nun Wahrheiten oder nicht. Die Shorties haben ihr Geld gemacht. Und das ist einfach nur krass, wie einfach es geht..."

Amplitude: "Spannend wird die Frage sein, ob mutares unter den jetzigen Umständen noch an seiner "Mindestdividende" festhält. Da ich ja vermute, dass man weiter Cash verbrennt, aber der Markt jetzt ganz genau hinschaut, glaube ich eher nicht."

FogFrog: "Wenn Mutares nun von der Mindestdividende abweicht, ist das (jedenfalls ohne weiterer Begründung) ein Zugeständnis, dass diese Dividende eben nicht nur aus den Beratererlösen und Portfoliodividenden kommt. Wäre für mich ein Schuldzugeständnis!

Nun man muss jetzt die offizielle Rückmeldung von Mutares abwarten!"

Hareck: "Die sind natürlich jetzt in einer Zwickmühle. Jeder weiß ja schon seit längerem, dass die Dividende, wenn sie denn kommt, im Zweifelsfall durch erhöhte Fremdkapitalaufnahme bezahlt wird. Da haben sie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. "Vollmundig", könnte man das nennen. Und sicher auch etwas Hochmut, der bekanntlich vor dem Fall kommt.

Zahlen sie die Dividende, wird das Geschrei groß sein, da der Cashflow sie nicht hergibt. Stichwort Kapitalabzug durch die Großaktionäre.

Zahlen sie nicht, werden sie zum Ankündigungsweltmeister.

Das alles beschädigt, zusammen mit der Shortgeschichte, massiv den guten Ruf einer Firma, die im Kerngeschäft stark von ihrem guten Ruf abhängt. Bin gespannt, wie sie sich demnächst äußern. Da müssen schon ein paar klare Worte kommen. Der Befreiungsschlag wäre ein guter Exit vor dem Dividendentermin, sonst können sie eigentlich nur verlieren."

Sacry: "Gleiche Spielchen wie bei Aurelius vor mehreren Jahren von den Shortsellern. Auch die Veröffentlichungszeit im Herbst passt. Es funktioniert immer noch ziemlich gut. Wer verkauft, ist selber schuld. Es sind traumhafte Einstiegskurse. Spätestens wenn die Divi für 2024 - also in ca. 6 Monaten angekündigt wird, steigt der Kurs sprunghaft auf ALH."

Smallcapfisher: "Mutares hat sich als seriöses Unternehmen erwiesen, zahlt Dividenten und wird von Analysten - mag man von diesen halten was man will, zum Kauf empfohlen und dies zu recht.

Dann taucht ein professioneller Shortseller auf mit ein paar üblichen Argumenten um seine Shortposition zu rechtfertigen und die Angst ergreift die Kleinstanleger und sie werfen auf den Markt zu jedem Verlust - und bezeichnen Mutares dann als "Bude" anstatt sich als unfähig zu bezeichnen.

Mutares wird es überleben......... und ich werde bei Beruhigung des Marktes eine weitere Position kaufen und in wenigen Jahren davon profitieren während der Shortseller von heute Geschichte ist."

JBelfort: "In dem Report ist nichts, was den Kursrückgang von fast 50% in den letzten Tagen rechtfertigt. Zumindest sehe ich es nicht. Spekuliere darauf, dass Gotham sich nun eindeckt. Bei so einem engen Wert auch nicht so einfach, wenn das Volumen zurückgeht. Das müssen die eigentlich heute direkt machen um vom hohem Volumen zu profitieren. Habe zwischen 19 und 20 wieder aufgebaut. Mal sehen..."

Buylow_Sellhigh: "Nach guter alter Gotham Tradition wird nächste Woche mit weiteren Vorwürfen nachgelegt. Man braucht ja Zeit zum Rückkauf und der soll ja preiswert bleiben."

Shortwave: "Mal abgesehen davon, ob an den sehr herbeigezogenen Anschuldigungen etwas dran ist oder nicht, finde die Aussage „…requires an extremely flexible moral compass in our opinion. We find this business model both morally repugnant and legally dubious” von einem Shortseller ziemlich ironisch 😃"

Amplitude: "Letztendlich zählen immer noch Zahlen. Und da muss Mutares liefern. Verbrennen sie weiter Geld und erhöhen die Forderungen gg. verbundene Unternehmen weiter und zahlen eine Dividende, wo der Verdacht besteht, dass sie nur durch fresh money möglich ist, dann sieht es schlecht aus. Und sorry, 28 Mio Differenz beim CashFlow sollte man nicht einfach beiseite wischen."

Buylow_Sellhigh: "Was Gotham betreibt ist ein psychologisches Spiel mit der Angst. Da kommt man mit Fakten alleine nur zum Teil ran. Und Restlücken bleiben immer bestehen, das hat katjuscha-research in seinem Beitrag gut dargestellt. Deswegen meine ich ja, ein schnelles Zeichen wäre besser als Worte. Gotham adressiert gerade die Risikopunkte im Bussinesmodell, die nun mal existieren und nicht widerlegbar sind, natürlich maximal überhöht und suggeriert, daß sie garantiert eintreten.

Ich habe daher mal gekauft, weil ich den Mist nicht glaube, den die verstreuen."

MrEstate: "Das Dumme an diesen Shortattacken ist, dass meist immer Skepsis hängen bleibt. Und leider habe ich schon in mehreren Fällen gesehen, dass es dann dennoch erstmal weiter bergab geht, obwohl schnell und gute Stellungnahme gekommen sind. Habe ich schon Geld mit verloren.

Und vor einer Weile hatte ich auch mal Mutares im Depot, diese aber wieder verkauft weil mir klar wurde, dass ich nicht nachvollziehen kann, was die da machen. Es wurden in kurzer Zeit so viele Unternehmen gekauft und verkauft, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie das wirtschaftlich funktioniert. Es sind ja nicht alle blöd außer Mutares..."

Matze1111: "Ich sehe es entspannt. Mutares hat innerhalb von 7 Stunden reagiert. Mehr kann man nicht erwarten. Der Bericht ist eine Sammlung von Vermutungen und Gedanken. Man erkennt aus meiner Sicht, dass keine Informationen aus dem Unternehmen Mutares selbst in den Bericht genannt werden. Man hatte also keine Quellen innerhalb von Mutares.

Man hat Gedanken hier aus dem Forum übernommen und diese einfach nur aufgezählt. Wenn ein Unternehmen innerhalb von 7 Stunden reagiert, dann ist das ein Zeichen an den Markt. Wer heute unter 20 € gekauft hat, wie ich, der bekommt im nächsten Jahr wahrscheinlich 10 Prozent Dividendenrendite, also fast 7 Prozent Netto, ungefähr.

Ich mache mir jetzt einen Rotwein auf."

Howdeep: "Schweine! Ich bin den Bericht nochmal durch. Das ist ja soooo eine Sauerei! ...alles geplant... Da tauchen hier im Vorfeld Schreiberlinge im Board auf um die Leute zu verunsichern...

(Mein persönlicher Eindruck: Da werden teilweise vorher schon einzelne Vergleiche und Details aus dem Bericht herangezogen!) Gleichzeitig hat man sich mit Shortstücken vollgesaugt, auch wenn es hier bei MUX nicht sehr Stücke viele sind. Der Bericht ist Stück für Stück im absoluten Debütatenschreibstil niedergeschrieben. Auch die Form ist grausam und billig. Und dann geht es nur noch darum die Anlegerpsyche auszunutzen.

Mein Fazit: Das ist wirklich verdammt leicht verdientes und dreckiges Geld!"

Katze234: "..bezeichnend ist, dass sie Arques, Aurelius und Mutares als "the three amigos" im Bericht benennen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie tendenziös der Bericht ist. Was mich etwas wundert, ist dass sie das für etwas mehr als 200 Tsd. Stück machen. Ich tippe mal, dass sie damit 2 Mio. € verdienen, wenn es gut läuft. Und dann ist da das Risiko, dass der Bericht nicht die gewünschte Wirkung erzielt.

Ich tippe mal auf eine detaillierte Stellungnahme von MUX am Montag, da wird alles nochmal genau auseinander genommen und alles nochmal bestätigt, da geht's wieder 10% hoch.

Amplitude: Finde die Erklärungen von mutares relativ schwach. Einige Vorwürfe sind gar nicht entkräftet.

Mein Hauptkritikpunkt bleibt nach wie vor bestehen: Das Zahlen einer hohen Dividende, bei gleichzeitiger hoher Fremdkapitalaufnahme. Diese Dividende ist auch nicht durch ausreichend exits finanziert. Dazu belaufen sich die Forderungen gg. verbundene Unternehmen in einer Höhe von fast 400 Mio. Diese Position dürfte weiter ansteigen und die Frage ist, wie werthaltig diese Forderungen sind. Ich hatte die Hoffnung, dass Mutares hier einlenkt. Es sieht nicht danach aus. Also wird der Reifen hier immer heißer. Seriöse Investoren werden einen Bogen um ein solch windiges Konstrukt machen."

Buylow_Sellhigh: "Gestern hatte ich heftig Käufe durch den Vorstand gefordert. Heute kaufen Vorstand und Aufsichtsrat.👍👍

Respekt! 👍Die haben verstanden, daß es auch um Psychologie geht und Sofortmaßnahmen braucht. Die raschen Stellungnahmen auf den „Bericht“ sind gut und gehen auf die wesentlichen Punkte sachlich ein. Das sieht professionell aus. 👍Daß sie ihre Käufe sofort und koordiniert durchführen ist ein klares Signal. In dieser Form habe ich das noch nicht gesehen, (und ich habe schon viel gesehen). Diese rasche Aktion muß man anerkennen. 👍 "

