DAX-Rekord – was ist noch drin?

FR: Herr Walter, die weltweit wichtigen Indizes liegen bereits deutlich über den Prognosen vieler Analysten für das Jahresende. Wie schätzen Sie die Verlässlichkeit solcher Kursziele ein?

Vanyo Walter: Kursprognosen auf Sicht von zwölf Monaten sind oft wenig zuverlässig. Analysten neigen dazu, konservativ zu bleiben und das erwartete Wachstum einfach fortzuschreiben. Dieses Jahr zeigt einmal mehr, dass der Markt sich deutlich stärker entwickelt hat als erwartet. Besonders in volatilen Zeiten oder bei strukturellen Veränderungen können solche Vorhersagen schnell überholt sein.

FR: Der DAX hat in diesem Jahr ebenfalls viele Skeptiker überrascht. Was waren die Hauptgründe für seine starke Performance?

Vanyo Walter: Der DAX hat sich trotz der Herausforderungen in der deutschen Wirtschaft, insbesondere in der Automobilbranche, gut entwickelt. Ein Plus von 16 Prozent seit Jahresbeginn zeigt, dass sich der Index von der schlechten Stimmung abgekoppelt hat. Viele Investoren haben die Rallye möglicherweise verpasst, da der Markt seit April eher seitwärts lief und sich in den vergangenen Wochen deutlich beschleunigt hat. Dazu kommt: Viele Anleger denken möglicherweise schon über die aktuelle Konjunktur-Delle hinaus und kaufen günstige Qualitätsaktien.

Hier erfahren Sie, wie Sie bei Robomarkets mit dem Trading beginnen können. Dabei stehen ihnen 36 Währungspaare, CFDs auf Aktien, Indizes, Öl, Edelmetalle schon ab 1.000 Euro Einzahlung zur Verfügung.

FR: Lohnt es sich Ihrer Meinung nach noch, jetzt auf einen Endspurt zu setzen?

Vanyo Walter: Traditionell ist das vierte Quartal eine starke Phase an den Aktienmärkten. Seit 1988 hat der DAX in diesem Zeitraum durchschnittlich um 6,8 Prozent zugelegt, mit einer beeindruckenden Trefferquote von fast 90 Prozent. Das bedeutet, dass es in den meisten Fällen lukrativ war, auf eine Jahresendrally zu setzen, besonders wenn der Markt bereits positiv ins letzte Quartal gestartet ist, wie in diesem Jahr.

FR: Sehen Sie derzeit besondere Risiken für einen möglichen Rücksetzer bis Ende des Jahres?

Vanyo Walter: Natürlich gibt es immer Risiken – die US-Wahl steht beispielsweise vor der Tür – , aber die Chancen stehen dieses Jahr besonders gut wenn man der Statistik folgt. Anders als in den Jahren 2018, 2008 oder 2000 liegt der DAX seit Jahresbeginn deutlich im Plus. Historisch gesehen sind Rücksetzer in solchen Situationen selten und oft begrenzt. Rückschläge von mehr als sieben Prozent waren seit 2000 kaum zu verzeichnen. Das zeigt, dass selbst kleinere Rücksetzer oft gute Einstiegsmöglichkeiten bieten.

Kostenfrei anmelden: RoboMarkets-Börsenshow feat. Feingold Research zum aktuellen Marktumfeld mit Markttechnik, Hotstocks der Woche und Mehr…

FR: Könnte die derzeitige Marktstimmung also weiterhin für eine positive Entwicklung bis Jahresende sorgen?

Vanyo Walter: Absolut. Die technische Analyse zeigt, dass Kursgewinne oft weitere Gewinne nach sich ziehen. Mit den positiven Vorzeichen, die wir derzeit haben, und dem saisonal starken vierten Quartal stehen die Chancen gut, dass auch dieses Jahr eine Jahresendrally stattfindet. Anleger sollten aber wie immer wachsam bleiben und auf kurzfristige Entwicklungen achten.