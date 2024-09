Sigenergy stellt auf der Solar & Storage Live UK 2024 Energiespeicherlösungen für alle Szenarien vor

SigenStack: Optimierung der Energiespeicherung für Gewerbe, Industrie und Versorgungsunternehmen

SigenStack ist eine erstklassige Energiespeicherlösung, die für Anwendungen im Gewerbe, in der Industrie und im Versorgungsbereich entwickelt wurde. Sein Hybrid-Wechselrichter, der für die Integration von Batterien vorbereitet ist, bietet Leistungsoptionen von 50 kW bis 110 kW. Das modulare Batteriedesign des Systems bietet eine hervorragende Flexibilität in Bezug auf die Kapazität, so dass es leicht an den jeweiligen Energiebedarf angepasst werden kann. Dank der skalierbaren Architektur können mehrere Stacks und Wechselrichter angeschlossen werden, um Projekte von mehreren Megawatt bis hin zu Hunderten von Megawatt zu unterstützen, was SigenStack zu einer idealen Wahl für C&I- und Versorgungsumgebungen macht.

Während viele Industrielösungen containerbasierte Energiesystemdesigns verwenden, definiert SigenStack mit seinem hybriden Wechselrichter und seinem modularen Ansatz groß angelegte Batteriespeichersysteme (BESS) neu. Dieses innovative Design führt nicht nur zu erheblichen Kosteneinsparungen beim Flächenverbrauch, bei der Installation und bei den Betriebskosten, sondern verbessert auch die Energieeffizienz im Vergleich zu Containersystemen.

Die wichtigsten Vorteile von SigenStack:

Optimierte CAPEX mit einfacher Installation und DC-Kopplung

Im Gegensatz zu AC-gekoppelten Lösungen minimiert die DC-Kopplung den Gerätebedarf, was zu geringeren Gesamtinvestitionskosten führt. Sein kompaktes Design verbessert die Raumeffizienz, da es die Stellfläche des Systems minimiert. Der Installationsprozess ist unkompliziert und macht den Einsatz von Spezialkränen überflüssig, was sowohl die Kosten für die Anmietung von Geräten als auch die Arbeitskosten erheblich senkt. Außerdem kann das System in nur 15 Minuten in Betrieb genommen werden, was eine rationelle Bereitstellung gewährleistet.