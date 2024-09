Defence stellt Unternehmensupdate bereit und arrangiert Finanzierung

Das Unternehmen möchte bekannt geben, dass Sebastien Plouffe, Gründer und Direktor von Defence, mit sofortiger Wirkung wieder als Chief Executive Officer tätig wird. Herr Plouffe unterstützt diese für das Unternehmen wichtige Phase, um an der effizienten Weiterentwicklung der Programme, der Verhandlung potenzieller Geschäftsabschlüsse und der Sicherung von Finanzmitteln für das Unternehmen mitzuwirken. Herr Kwin Grauer, der während der Abwesenheit von Herrn Plouffe als Interim-CEO tätig war, verlässt seine Rolle und das Board of Directors. Das Unternehmen dankt Herrn Grauer für sein Engagement und seine Bemühungen um das Wachstum von Defence.

Das Unternehmen möchte außerdem zwei neue Nominierungen für sein Board of Directors bekannt geben: Dr. Philippe Lefrançois und Herr Arnab De als Ersatz für Dr. Moutih Rafei, der vom Board of Directors zurücktritt, aber weiterhin CSO bleibt, bzw. Herrn Joseph Meagher, der aus dem Board of Directors zurücktritt, aber während der Übergangsphase zum neuen CFO Herrn Arnab De weiterhin als CFO fungiert. Das Unternehmen dankt Dr. Rafei und Herrn Meagher für ihre wertvollen Beiträge zum Board of Directors.

Dr. Philippe Lefrançois ist Director of Research in der Abteilung für Dermatologie an der McGill University. Er ist Assistenzprofessor für Medizin, Pharmakologie und Therapeutik und für Chirurgie. Er ist Vollzeit-Dermatologe am Jewish General Hospital, wo er aktiv an multidisziplinären Hautkrebskliniken und Tumorboards beteiligt ist. Er ist ein Prüfer am Lady Davis Institute, wo er eine umfassende Hautkrebs-Biobank und ein Labor für translatorische Genomik für Hautkrebs gründete. Er leitet die Terry Fox Research Institute – Marathon of Hope Cancer Centre Network-Initiativen zu BCC und SCC. Er ist Mitglied des Réseau Recherche Cancer – Québec und des Québec Cancer Consortium. Zu seinen translationalen Tätigkeiten gehören Kooperationen mit Biotech-Unternehmen, um neuartige Krebstherapeutika und -Diagnostika in präklinische und Phase-I-Studien zu bringen. Dr. Lefrançois besitzt einen Ph.D. von der Yale University und einen M.D. von der Université de Montréal. Er absolvierte seine Dermatologie-Facharztausbildung bei McGill. Seine Arbeit im Bereich Hautkrebs wurde von der CDA und der AAD anerkannt.

Seite 2 ► Seite 1 von 4