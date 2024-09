Die Natur zähmen und abgelegene Gemeinden verbinden - die neue Discovery-Serie zeigt innovative technische Lösungen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Digitale Technologien helfen den

Menschen, in besserer Harmonie mit der Natur zu leben, von der Bekämpfung der

Auswirkungen des Klimawandels bis hin zur Bereitstellung von

Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen für abgelegene Gemeinden, wie die

neueste Folge von "Being Digi-Sapiens" von Discovery zeigt. Episode drei,

"Connecting with Nature", (https://www.youtube.com/watch?v=6MogEQSRVuE) folgt

der schwedischen Erfinderin, Robotikerin und YouTuberin Simone Giertz auf ihrer

Reise durch Europa.



Finnland: hochwertiges Breitband in einem Land der Wälder und Seen







Gebieten kann eine große Herausforderung sein. Glasfaserkabel, der Goldstandard

für schnelle Heimnetzwerke, sind in der Regel zu teuer, um sie an entlegeneren

Orten einzusetzen. Dieser ungleiche Breitbandzugang, der Großstädte und

ländliche Gebiete voneinander trennt, stellt eine Art "digitale Kluft" dar und

bereitet der Politik Kopfzerbrechen.



Auf ihrer Reise ins ländliche Finnland entdeckt Simone, dass Huawei 4G-Geräte

auf 5G aufrüstet. Im Gegensatz zu 2G, 3G oder 4G arbeitet 5G mit mehreren

Frequenzen, auch im Sub-Gigahertz-Bereich. Mit einer der in Finnland verwendeten

5G-Frequenzen, 700 MHz, können Antennentürme ein Signal über weite Gebiete zu

übertragen. Ländliche Haushalte, die mit einem CPE (Customer Premise Equipment,

auch 5G-Router genannt) ausgestattet sind, wandeln das 5G-Signal um, um

qualitativ hochwertiges WLAN zu erhalten, das stark genug ist, um gleichzeitig

Cloud-Gaming, Videotelefonie und andere von typischen Familien genutzte

Anwendungen zu unterstützen. Mit 5G ist Finnland aus dem Schneider, was die

Breitbandversorgung in ländlichen Gebieten angeht.



Mit einer der besten 5G-Abdeckungsraten (https://digital-strategy.ec.europa.eu/e

n/library/digital-decade-2024-5g-observatory-report) in Europa ist Finnland ein

Vorzeigebeispiel für die Vorteile der Digitalisierung. Zu den jüngsten Erfolgen

zählen der erfolgreiche 10-Gbit-Mobilfunknetz-Geschwindigkeitstest

(https://corporate.dna.fi/press-releases?type=stt1&id=70072668) des Betreibers

DNA, die kommerzielle Einführung des 50G PON (https://www.tivi.fi/uutiset/lounea

-lupaa-40-gigan-kotiverkkoa-viela-taman-vuoden-aikana/48ac2076-0f3c-4084-86d2-de

b55de42f64) des lokalen Betreibers Lounea sowie die virtuelle Batterielösung

(https://www.hs.fi/talous/art-2000009502637.html) des Betreibers Elisa, bei der

die Reservebatterien der Basisstationen zum Ausgleich des Stromnetzes genutzt

werden.



Athen, Griechenland: Technologien, die vor Wetterextremen warnen und Wälder

schützen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Warner Bros. Discovery (A) Aktie Beiträge: 272 Beiträge: Die Bereitstellung eines hochwertigen Internetzugangs in dünn besiedeltenGebieten kann eine große Herausforderung sein. Glasfaserkabel, der Goldstandardfür schnelle Heimnetzwerke, sind in der Regel zu teuer, um sie an entlegenerenOrten einzusetzen. Dieser ungleiche Breitbandzugang, der Großstädte undländliche Gebiete voneinander trennt, stellt eine Art "digitale Kluft" dar undbereitet der Politik Kopfzerbrechen.Auf ihrer Reise ins ländliche Finnland entdeckt Simone, dass Huawei 4G-Geräteauf 5G aufrüstet. Im Gegensatz zu 2G, 3G oder 4G arbeitet 5G mit mehrerenFrequenzen, auch im Sub-Gigahertz-Bereich. Mit einer der in Finnland verwendeten5G-Frequenzen, 700 MHz, können Antennentürme ein Signal über weite Gebiete zuübertragen. Ländliche Haushalte, die mit einem CPE (Customer Premise Equipment,auch 5G-Router genannt) ausgestattet sind, wandeln das 5G-Signal um, umqualitativ hochwertiges WLAN zu erhalten, das stark genug ist, um gleichzeitigCloud-Gaming, Videotelefonie und andere von typischen Familien genutzteAnwendungen zu unterstützen. Mit 5G ist Finnland aus dem Schneider, was dieBreitbandversorgung in ländlichen Gebieten angeht.Mit einer der besten 5G-Abdeckungsraten (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-2024-5g-observatory-report) in Europa ist Finnland einVorzeigebeispiel für die Vorteile der Digitalisierung. Zu den jüngsten Erfolgenzählen der erfolgreiche 10-Gbit-Mobilfunknetz-Geschwindigkeitstest(https://corporate.dna.fi/press-releases?type=stt1&id=70072668) des BetreibersDNA, die kommerzielle Einführung des 50G PON (https://www.tivi.fi/uutiset/lounea-lupaa-40-gigan-kotiverkkoa-viela-taman-vuoden-aikana/48ac2076-0f3c-4084-86d2-deb55de42f64) des lokalen Betreibers Lounea sowie die virtuelle Batterielösung(https://www.hs.fi/talous/art-2000009502637.html) des Betreibers Elisa, bei derdie Reservebatterien der Basisstationen zum Ausgleich des Stromnetzes genutztwerden.Athen, Griechenland: Technologien, die vor Wetterextremen warnen und Wälderschützen