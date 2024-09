Dow weiter auf Rekordkurs - Technologiesektor gibt nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag nach einer stärkeren Eröffnung zurückgekommen und haben uneinheitlich tendiert. Der Dow Jones Industrial erklomm im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch, bröckelte aber wieder ab. Zuletzt notierte der Leitindex 0,53 Prozent im Plus bei 42.397,96 Punkten. Damit deutet sich für das weltweit populärste Börsenbarometer ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent an.

Für den marktbreiten S&P 500 , der tags zuvor eine neue Bestmarke aufgestellt hatte, ging es am Freitag um 0,02 Prozent auf 5.744,33 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,40 Prozent auf 20.034,26 Punkte.