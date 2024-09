Tarifeinigung für Hafenarbeiter - Verdi nimmt Angebot an

BERLIN (dpa-AFX) - Nach mehr als vier Monaten hat es in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Seehäfen eine Einigung gegeben. Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft Verdi hat dem Arbeitgeberangebot zugestimmt. Der Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 14 Monaten trete damit in Kraft, teilte Verdi in Berlin mit.

Die Regelung betrifft laut Gewerkschaft rund 11.000 Beschäftigte in Hamburg, Bremen und wichtigen Seehäfen Niedersachsens.