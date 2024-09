Mustang Energy Corp. gibt strategischen Erwerb des Projekts Brown Lake bekannt

Vancouver, BC - 26. September 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC) (das „Unternehmen“ oder „Mustang Energy“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Datum 25. September 2024 eine Vereinbarung über den Erwerb eines Mineralkonzessionsgebiets (die „Erwerbsvereinbarung“) mit Standard Uranium (Saskatchewan) Ltd. („Standard Uranium“), einer nicht abhängigen Partei, eingegangen ist. Laut der Erwerbsvereinbarung hat das Unternehmen zugestimmt, eine Beteiligung von 90 % am Projekt Brown Lake, welches in der kanadischen Provinz Saskatchewan liegt (das „Konzessionsgebiet“) und sich im Besitz von Standard Uranium befindet, für eine Gesamtgegenleistung von 60.000 Stammaktien (die „Gegenleistungsaktien“) im Kapital des Unternehmens zu erwerben (die „Transaktion“). Der Abschluss der Transaktion (der „Abschluss“) erfolgt vorbehaltlich, ohne Beschränkung, des Erhalts aller nötigen Bewilligungen und Genehmigungen, einschließlich der Zulassung durch die Canadian Securities Exchange (die „CSE“), sowie der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Mustang Energy geht davon aus, dass die Transaktion in den kommenden Wochen abgeschlossen wird.

Über das Projekt Brown Lake

Das Projekt Brown Lake besteht aus einem Mineral-Claim mit einer Fläche von 312 Hektar und befindet sich in der Nähe des südöstlichen Rands des Athabasca-Beckens, 13 Kilometer nordwestlich der Mühleneinrichtungen Key Lake. Der ganzjährig befahrbare Highway zwischen Key Lake und Points North liegt 12 km südöstlich des Konzessionsgebiets, und die Ausfahrt Fox Lake vom Haupt-Highway ist innerhalb von zwei km von der östlichen Konzessionsgrenze gelegen. Auf dem Konzessionsgebiet wurde ein Bohrprogramm durchgeführt, das starke Ergebnisse geliefert hat. Weitere Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der Pressemeldung von Standard Uranium vom 26. September 2024, die unter folgendem Link eingesehen werden kann: https://standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-announces-tr ....

Nick Luksha, CEO von Mustang Energy, erklärt: „Wir sind begeistert, Mustang Energys Erwerb eines Anteils von 90 % am Konzessionsgebiet Brown Lake von Standard Uranium bekannt zu geben. Diese neue Ergänzung, welche an unser Konzessionsgebiet Ford Lake angrenzt und Teil des Southern Horseshoe bildet, erweitert unsere strategische Präsenz um zusätzliche 312 Hektar. Mit einem 2,4 Kilometern langen ungetesteten Verwerfungstrend mit geringer magnetischer Signatur, der nur vier Kilometer in südwestlicher Richtung von der Uranzone Shift Lake entfernt liegt, stärkt dieser Erwerb erneut unsere Position in einer Region, die großes Potenzial für die Uranexploration bietet. Wir freuen uns darauf, das Potenzial dieses neuen Projekts zu erschließen und unser Wachstum in dem Sektor voranzutreiben.“