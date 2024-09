XCMG und Shell schmieden strategische Allianz zur Steigerung der Maschineneffizienz mit speziellen Wartungsölen

Ankara, Türkei (ots/PRNewswire) - ANKARA, Türkei, 27. September 2024

weltweit führende Baumaschinenhersteller, freut sich, eine brandneue

strategische Partnerschaft mit Shell, dem weltweit führenden Anbieter von

Schmierstoffen, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die

Entwicklung spezieller Wartungsöle, die die Betriebseffizienz und Leistung der

Maschinen von XCMG verbessern sollen.



Im Rahmen der am 22. Juli in Ankara, der Hauptstadt der Türkei, unterzeichneten

Partnerschaft wird Shell Wartungsöle herstellen, die speziell für XCMG-Maschinen

entwickelt wurden. Diese Schmierstoffe werden in der fortschrittlichen

Shell-Anlage in Derince hergestellt, der größten Schmierstoffproduktionsanlage

im Mittelmeerraum, die in 70 Länder exportiert.







Zuverlässigkeit von XCMG-Maschinen zu verbessern. Durch die Optimierung der

Maschinenleistung und die Verringerung der Ausfallzeiten werden diese

Schmierstoffe eine entscheidende Rolle bei der Verlängerung der Lebensdauer und

der Betriebskapazität von Baumaschinen spielen.



Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von XCMG, seinen Kunden

langlebige und leistungsstarke Lösungen anzubieten und die Fähigkeiten von Shell

zu nutzen, um die Betriebseffizienz von XCMG-Maschinen zu verbessern. Im

Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht die Nutzung der Shell-Produktionsanlage

für Schmierstoffe und Fette in Derince, die für ihre hochwertigen

Produktionskapazitäten und umweltfreundlichen Verfahren bekannt ist. Diese

Anlage wird eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von

Spezialschmierstoffen spielen, die für die Wartung und Verbesserung der Leistung

der Baumaschinen von XCMG unerlässlich sind.



"Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement für

Spitzenleistungen und Innovation. Durch die Kombination der fortschrittlichen

Schmierstofftechnologie von Shell mit den bahnbrechenden technischen Lösungen

von XCMG sind wir in der Lage, unseren Kunden unübertroffene Leistung und

Effizienz zu bieten. Bei unserer Zusammenarbeit geht es nicht nur darum,

hervorragende Produkte anzubieten, sondern auch darum, neue Maßstäbe in der

Branche zu setzen. Mit Blick auf die Zukunft stellt diese Partnerschaft mehr als

nur eine Geschäftsvereinbarung dar. Sie verkörpert ein langfristiges Engagement

zur Förderung von Innovation, Nachhaltigkeit und Wachstum im

Baumaschinensektor", kommentiert Ella Gu, Vice General Manager von XCMG Europe

Region und General Manager von XCMG Turkey .



Im Einklang mit seinem Engagement für einen erstklassigen Kundendienst startet

XCMG diesen September einen weltweiten Kundendienstmonat, der in Indonesien

beginnt. Dieses Programm soll den Nutzern dabei helfen, die Lebensdauer ihrer

Geräte zu verlängern und ihre Fähigkeiten in Bezug auf sichere Bedienung und

Wartung zu verbessern. Diese spezialisierten Dienstleistungen unterstreichen das

unermüdliche Engagement von XCMG, seinen Kunden einen langfristigen Mehrwert zu

bieten.



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-und-shell-s

chmieden-strategische-allianz-zur-steigerung-der-maschineneffizienz-mit-speziell

en-wartungsolen-302261431.html



Pressekontakt:



Wang Lin,

XCMG_media@163.com



