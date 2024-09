Moodrink von bettermoo(d) wird auf Bannern bekannter kanadischer Einzelhändler vorgestellt

Das Management ist der Ansicht, dass die Einbeziehung von Moodrink in diese Werbekampagnen eine erste Unterstützung durch diese Händler widerspiegelt. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Banner die Sichtbarkeit der Marke und die Präsenz im Einzelhandel stärken – insbesondere bei Kanadiern, die das Produkt möglicherweise noch nicht kennen.

„Die Möglichkeiten und die Unterstützung, die sich aus der Präsentation von Moodrink im Rahmen der Werbeaktivitäten bekannter kanadischer Einzelhändler ergeben, sind wirklich bemerkenswert. Diese Einzelhändler verfügen über einen großen Kundenstamm, und wenn wir in einer so geschäftigen Einkaufsperiode vorgestellt werden, können wir ein breiteres Publikum effektiv erreichen. Diese Exposition ist entscheidend, um das Bewusstsein für unsere pflanzenbasierten Angebote zu verbessern, insbesondere da Moodrink sich noch in der Anfangsphase seiner Einführung befindet“, erklärte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d).

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das mit MoodrinkTM ein nahrhaftes und geschmacksvolles Milchalternativgetränk auf den Markt bringt. MoodrinkTM enthält eine Mischung von Kräutern und Blumen, ähnlich dessen, was Kühe vor der Zeit der Massentierhaltung gefressen haben. Ähnlich wie bei reichhaltigen Milchprodukten werden MoodrinkTM pflanzliche Fette und Vitamine hinzugesetzt, sodass die Verbraucher in keiner Weise auf Geschmack verzichten müssen. Der MoodrinkTM ist erst der Anfang für bettermoo(d), das in Vancouver ansässige Unternehmen für Milchalternativen.

