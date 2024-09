Die weltweit führenden industriellen Lösungen von Shanghai Electric auf der China International Industry Fair (CIIF) 2024

SHANGHAI, 28. September 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric („das Unternehmen") (SEHK:2727, SSE:601727) stand im Rampenlicht der 24. China International Industry Fair (CIIF), einer der größten globalen Plattformen für Branchenakteure, auf der das Unternehmen den Besuchern seine Geschäftsstrategien und technologischen Fähigkeiten vorstellte, die dazu beitragen, die Entwicklung der Technologien von morgen zu beschleunigen.

In Anwesenheit des Vizepräsidenten des Unternehmens, Jia Tinggang, stellte Shanghai Electric SRunicloud 5.0 und seine industrielle Internetplattform 5.0 vor und kündigte gemeinsam mit Partnern aus der Industrie die „Joint Initiative for Industrial Digital Carbon Management Construction" (Gemeinsame Initiative für industrielles digitales Kohlenstoffmanagement im Bauwesen) an. Damit ist das Unternehmen in der Lage, ein neues Kapitel für das industrielle Internet-Ökosystem aufzuschlagen.