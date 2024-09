Mutares unter Druck: Shortseller werfen Fragen zur Finanzstabilität auf!

Die Mutares SE & Co. KGaA, eine im SDAX notierte Beteiligungsgesellschaft, sieht sich derzeit massiven Herausforderungen durch Shortseller gegenüber. Der Shortseller Gotham City Research veröffentlichte einen kritischen Bericht, der die finanzielle Stabilität und Transparenz des Unternehmens in Frage stellt. Die Mutares-Aktie erlebte daraufhin einen dramatischen Kurssturz von fast 25 % und fiel unter die Marke von 20 Euro.

Gotham City Research wirft Mutares inkonsistente Bilanzierungspraktiken vor, insbesondere eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem ausgewiesenen Bargeldbestand in der Bilanz (394,2 Millionen Euro) und der Kapitalflussrechnung (422,2 Millionen Euro). Diese Unstimmigkeiten werfen Fragen zur Genauigkeit der finanziellen Berichterstattung auf. Zudem wird kritisiert, dass Mutares seit 2020 seine Verschuldung auf 150 Millionen Euro erhöht hat und in diesem Jahr weitere 235 Millionen Euro an Schulden aufgenommen hat, was die finanzielle Flexibilität des Unternehmens gefährden könnte.