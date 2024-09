Jim Cramer über Palantir: KI als Schlüssel zur Gewinnsteigerung?

Am Mittwoch gaben Palantir und das Öl- und Gasunternehmen APA bekannt, dass sie ihre Partnerschaft durch eine mehrjährige, millionenschwere Vereinbarung erweitern. Diese Zusammenarbeit, die seit 2021 besteht, zielt darauf ab, die Produktion von APA durch den Einsatz neuer KI-Tools zu optimieren. Palantirs Software wird bereits in verschiedenen Bereichen wie Einsatzplanung und Produktionsoptimierung eingesetzt, was die Effizienz von APA steigert.

Der Analyst Daniel Ives von Wedbush hat das Kursziel für die Palantir-Aktie von 38 auf 45 US-Dollar angehoben und das "Outperform"-Rating bekräftigt. Ives sieht die KI-Plattform von Palantir als zunehmend wichtig an, da viele Unternehmen planen, diese bis 2025 in ihre Abläufe zu integrieren. Dies könnte Palantir in eine Schlüsselposition bringen, um seine Projektpipeline und den Deal-Flow auszubauen, insbesondere angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-Anwendungen in den kommenden 12 bis 18 Monaten.

Allerdings gab es auch kritische Stimmen. Brian Gesuale von Raymond James stufte die Palantir-Aktie von "Outperform" auf "Market Perform" herab und hob die hohe Bewertung als Grund an. Er betonte, dass die Aktie nach den starken Gewinnen der letzten Jahre konsolidieren müsse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Palantir in der aktuellen Diskussion um KI eine zentrale Rolle spielt, sowohl in Bezug auf die Marktchancen als auch auf die Herausforderungen, die mit der Bewertung und Transparenz des Unternehmens verbunden sind. Die Entwicklungen in der Partnerschaft mit APA und die positiven Analystenbewertungen könnten jedoch das Wachstumspotenzial von Palantir weiter unterstützen.

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 36,84USD auf NYSE (28. September 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.