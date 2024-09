BASF-Aktie springt über 6%: Ist die Dividendenkürzung der Schlüssel zum Erfolg?

Der neue Vorstandschef Markus Kamieth plant, BASF stärker auf seine Kernbereiche zu fokussieren und die nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereiche, wie Lacke und Batteriematerialien, abzuspalten oder zu verkaufen. Die Agrarsparte, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 10 Milliarden Euro erzielte, soll bis 2027 an die Börse gebracht werden. Erste Schritte in diese Richtung sind bereits mit dem geplanten Verkauf des brasilianischen Geschäfts eingeleitet worden.

Die BASF-Aktie verzeichnete am Freitag einen Anstieg von über sechs Prozent und nähert sich der 50-Euro-Marke. Dieser Kursaufschwung ist eine Reaktion auf die kürzlich angekündigte Unternehmensstrategie, die eine drastische Dividendenkürzung, Kosteneinsparungen und die geplante Abspaltung der Agrarsparte umfasst. Die Dividende für 2023 wird von 3,40 Euro auf mindestens 2,25 Euro gesenkt, was den niedrigsten Wert seit über einem Jahrzehnt darstellt. Analysten und Investoren zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Chancen, die sich aus dem laufenden Konzernumbau ergeben.

Trotz der jüngsten Kursgewinne hat die BASF-Aktie noch einen langen Weg vor sich, um das Jahreshoch von fast 55 Euro und das Rekordhoch von 99 Euro aus dem Jahr 2018 zu erreichen. Der aktuelle Börsenwert liegt bei rund 43 Milliarden Euro, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu den 90 Milliarden Euro von 2018 darstellt.

Die Maßnahmen zur Kostensenkung sind Teil einer umfassenden Umstrukturierung, die auch Werksschließungen in Deutschland umfassen könnte. BASF sieht sich mit hohen Energiepreisen und einem anhaltenden Rückgang in China konfrontiert. Um die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um 2,1 Milliarden Euro zu senken, sind auch Schließungen am Standort Ludwigshafen, dem größten Chemiewerk Europas, geplant.

Die Unternehmensführung rechnet mit jährlichen Kosten von 600 Millionen Euro für den Übergang zu saubereren Technologien. Zudem plant BASF ab 2027 einen Aktienrückkauf in Höhe von rund 4 Milliarden Euro, was zu Gesamtausschüttungen an die Aktionäre von mindestens 12 Milliarden Euro zwischen 2024 und 2028 führen soll.

Analysten zeigen gemischte Reaktionen auf die neuen Pläne. Während einige die Strategie als positiv bewerten, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Dividendenkürzung und der Abhängigkeit von zukünftigen Marktbedingungen.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 47,90EUR auf Tradegate (27. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.