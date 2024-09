Rheinmetall-Aktien fallen: Selenskyjs Friedensaufruf sorgt für Unsicherheit!

Die Aktien von Rheinmetall, einem deutschen Rüstungs- und Automobilzulieferer, erlebten am Donnerstag einen Rückgang, trotz eines neuen Auftrags zur Produktion von Mörsermunition. Der Kursverlust von bis zu 2,3 Prozent ist auf die jüngsten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurückzuführen, der bei der UN-Vollversammlung betonte, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine näher rücken könnte. Selenskyj äußerte in einem Interview mit ABC, dass die Weltgemeinschaft entschlossen handeln müsse, um einen gerechten Frieden zu erreichen und die russische Aggression zu beenden. Diese Aussagen sorgten für Unsicherheit an den Märkten, da sie die Möglichkeit eines Rückgangs der Rüstungsaufträge implizieren könnten.

Selenskyj nutzte den UN-Gipfel in New York, um zusätzliche politische und militärische Unterstützung von westlichen Verbündeten zu gewinnen. Er forderte Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die vergleichbar mit einer NATO-Mitgliedschaft seien, sowie anhaltende Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung. Zudem warnte er vor möglichen Angriffen Russlands auf ukrainische Kernkraftwerke, was die Dringlichkeit seiner Forderungen unterstrich.