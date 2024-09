DAX über 19.000 Punkten: Hoffnung oder Risiko für Anleger?

Der Ausbruch über 19.000 Punkte ist charttechnisch bedeutend, da der DAX zuvor mehrere Monate um die Widerstandsmarke von 18.667 Punkten gekämpft hatte. Ein Schlusskurs über dieser Marke könnte das Potenzial für einen Anstieg auf bis zu 21.974 Punkte eröffnen, was einem Anstieg von etwa 14 Prozent entspricht. Allerdings bleibt abzuwarten, ob der DAX am Montag über 18.667 Punkten schließen kann, da in der Vergangenheit immer wieder Versuche unternommen wurden, den Index darunter zu drücken.

Die positive Entwicklung des DAX wird auch durch die Kaufwelle bei chinesischen Aktien unterstützt, die auf optimistische Konjunkturerwartungen zurückzuführen ist. Die Hoffnung auf eine Senkung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank bis zum Jahresende verstärkt den Optimismus der Anleger. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Bedenken hinsichtlich der politischen Stabilität in Deutschland, insbesondere nach dem Rücktritt der Grünen-Spitze, was die Möglichkeit vorzeitiger Neuwahlen ins Spiel bringt.

Trotz der positiven Stimmung am Aktienmarkt zeigen die wirtschaftlichen Indikatoren in Deutschland eine besorgniserregende Entwicklung. Die Exporte sind im August stark gesunken, insbesondere im Handel mit China, was die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von internationalen Märkten verdeutlicht. Die Stimmung in der Exportindustrie hat sich weiter eingetrübt, und die deutschen Unternehmen zeigen sich pessimistisch hinsichtlich der zukünftigen Geschäftslage.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der DAX zwar neue Höchststände erreicht, die zugrunde liegende wirtschaftliche Situation in Deutschland jedoch weiterhin angespannt ist. Die Divergenz zwischen den Aktienkursen und den wirtschaftlichen Fundamentaldaten könnte auf eine instabile Marktentwicklung hindeuten, die Anleger zur Vorsicht mahnt.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 19.376PKT auf Lang & Schwarz (28. September 2024, 12:58 Uhr) gehandelt.