Ölpreise im Sinkflug: Saudi-Arabien plant Fördererhöhung – Was jetzt? Am Donnerstag fielen die Ölpreise deutlich, was vor allem auf Spekulationen über eine mögliche Erhöhung der Ölförderung in Saudi-Arabien zurückzuführen ist. Bis zum Nachmittag hatten sich die Verluste aus dem frühen Handel weiter verstärkt. Der …