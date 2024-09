Commerzbank: Kursziel auf 18 Euro angehoben – Rekordgewinne in Sicht!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Commerzbank von 17,20 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein hebt hervor, dass ambitioniertere Geschäftsziele den Wert der Commerzbank als eigenständige Bank unterstreichen. Diese Anpassung des Kursziels ist das Ergebnis eines höheren Überschusskapitals und passt zur Strategie des Managements, insbesondere im Kontext des steigenden Anteils von Unicredit an der Bank.

Am Donnerstag sorgte die Commerzbank nicht nur durch die Kurszielanpassung für Aufsehen, sondern auch durch positive Geschäftsaussichten. Inmitten von Übernahmegerüchten kündigte die Bank an, die Ausschüttungen an die Aktionäre deutlich zu erhöhen und die mittelfristigen Ertrags- und Renditeziele anzuheben. Diese Ankündigungen führten zu einem Kursanstieg von fast sechs Prozent, wodurch der Aktienkurs mit 16,22 Euro das höchste Niveau seit Februar 2012 erreichte.