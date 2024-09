Euro unter Druck: Inflationsdaten aus Europa belasten den Wechselkurs!

Am Donnerstag hat sich der Euro im US-Handel stabilisiert und wurde zuletzt bei 1,1179 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1155 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Mittwoch darstellt, als der Kurs bei 1,1194 Dollar lag. Der Dollar kostete in dieser Zeit 0,8964 Euro. Trotz der Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten blieben größere Impulse aus. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben auf einem niedrigen Niveau, während die Aufträge für langlebige Güter im August stagnieren konnten, nachdem sie im Vormonat stark angestiegen waren.

Am Freitagvormittag geriet der Euro jedoch unter Druck und fiel auf 1,1139 US-Dollar, was einem Rückgang von knapp einem halben Cent im Vergleich zum Donnerstagabend entspricht. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1155 Dollar festgelegt. Die Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien, die im September stärker als erwartet zurückgingen, trugen zu diesem Rückgang bei. In Frankreich stiegen die Verbraucherpreise nur um 1,5 Prozent und in Spanien um 1,7 Prozent, was vor allem auf gesunkene Energiepreise zurückzuführen ist. Die EZB strebt eine mittelfristige Inflationsrate von 2 Prozent im Euroraum an, was die Erwartungen der Anleger hinsichtlich einer möglichen Beschleunigung der Zinssenkungen nährte. Bereits im Oktober könnte der Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, um 0,25 Prozentpunkte gesenkt werden.

Parallel dazu zeigte der Yen eine positive Entwicklung und konnte anfängliche Verluste wettmachen. Dies geschah nach der Wahl des ehemaligen Verteidigungsministers Shigeru Ishiba zum neuen Parteivorsitzenden der Regierungspartei LDP, der als Befürworter einer straffen Geldpolitik gilt. Zuvor hatten die Erwartungen, dass die national-konservative Ministerin Sanae Takaichi die Wahl gewinnen könnte, den Yen belastet, da sie eine lockerere Geldpolitik favorisiert.

Am Freitag bewegte sich der Euro im US-Handel nur wenig und wurde zuletzt bei 1,1165 US-Dollar gehandelt. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1158 Dollar fest, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Donnerstag darstellt. Der Dollar kostete somit 0,8962 Euro.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 1,117USD auf Forex (27. September 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.