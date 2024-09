Puma begrüßt neuen CFO: Markus Neubrand bringt frischen Wind ins Unternehmen!

Der Sportartikelhersteller Puma hat bekannt gegeben, dass Markus Neubrand ab dem 1. Oktober 2024 als neuer Chief Financial Officer (CFO) in das Unternehmen eintritt. Neubrand, 48 Jahre alt, bringt umfangreiche Erfahrung aus der Mode- und Bekleidungsbranche mit. Zuletzt war er CFO bei dem US-amerikanischen Bekleidungsunternehmen Guess und zuvor Group CFO bei der Luxusmarke MCM Worldwide. Darüber hinaus hatte er bedeutende Positionen bei HUGO BOSS inne, wo er als Chief Operating Officer und CFO für die Region Amerika tätig war.

Der Wechsel an der Finanzspitze erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen mit dem bisherigen CFO Hubert Hinterseher, der am 30. September 2024 zurücktritt. Hinterseher wird Puma bis zum 31. Dezember 2024 unterstützen, um eine reibungslose Übergabe seiner Aufgaben an Neubrand zu gewährleisten. Puma-CEO Arne Freundt äußerte sich positiv über Neubrand und betonte dessen Qualifikationen in den Bereichen operative und finanzielle Planung sowie Kapitalmärkte. Freundt sieht in Neubrand einen idealen Kandidaten, der mit seinem "people-first" Führungsstil gut zur Unternehmenskultur von Puma passt.