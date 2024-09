Veganz Group: Umsatzrückgang trotz Rohertragssteigerung – Was nun?

Die Veganz Group AG hat im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatzrückgang von 7 Millionen Euro (Vorjahr: 9 Millionen Euro) verzeichnet, was auf gezielte Sortimentsbereinigungen und eine stagnierende Konsumlage zurückzuführen ist. Trotz einer Verbesserung der Rohertragsmarge auf 36,1 % (Vorjahr: 33,8 %) und einer Steigerung des Eigenproduktionsanteils auf 18 % (Vorjahr: 2,4 %) führte der Anstieg der Investitionskosten in die Eigenproduktion zu einem negativen EBITDA von -4,3 Millionen Euro (Vorjahr: -3,1 Millionen Euro). Der Periodenfehlbetrag betrug 5,5 Millionen Euro, was eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die DACH-Region bleibt der wichtigste Absatzmarkt für Veganz, mit einem Umsatzanteil von 94 %. Deutschland allein macht 80 % des Umsatzes aus. Der Lebensmitteleinzelhandel trug mit 57 % den größten Teil zum Umsatz bei, gefolgt vom Drogeriegeschäft mit 34 %. Im eCommerce konnte Veganz jedoch einen Umsatz von 161.000 Euro erzielen, was 2 % des Gesamtumsatzes ausmacht.