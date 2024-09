ATX auf Rekordkurs: Wiener Aktienmarkt profitiert von globalem Optimismus!

Der Wiener Aktienmarkt hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, mit einem deutlichen Anstieg des heimischen Leitindex ATX. Am Donnerstag schloss der ATX mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 3.617,73 Punkten, während er am Freitag um weitere 0,83 Prozent auf 3.647,85 Punkte zulegte. Diese Aufwärtsbewegung wurde durch starke Vorgaben aus Asien und positive wirtschaftliche Nachrichten aus Europa und den USA unterstützt.

In Asien sorgten umfangreiche Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung für Optimismus, was sich auch auf die europäischen Märkte auswirkte. Der DAX in Frankfurt erreichte ein neues Rekordhoch. In den USA zeigten die Konjunkturdaten kaum Einfluss auf die Märkte, dennoch stiegen die Aktienkurse an der Wall Street.