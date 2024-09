The Platform Group AG hebt Umsatzprognosen 2024: Starkes Wachstum erwartet! Die The Platform Group AG hat am 27. September 2024 ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2024 erneut angehoben. Diese Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund einer positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024, die durch …