Staatsanleihen im Aufwind: Inflationsdaten senken Zinsängste!

Am Freitag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, was auf unerwartet schwache Inflationsdaten aus der Eurozone und den USA zurückzuführen ist. Diese Entwicklungen haben die Spekulation auf sinkende Zinsen verstärkt. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, legte am späten Nachmittag um 0,21 Prozent auf 134,82 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,14 Prozent fiel.

Die Inflationsrate in Frankreich sank im September von 2,2 Prozent auf 1,5 Prozent, und auch die Teuerung in Spanien fiel unter die von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebte Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent. Diese Rückgänge in der Inflation führten zu einer allgemeinen Abnahme der Renditen für Staatsanleihen in der Eurozone. Zudem fiel der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben in den USA im August schwächer aus als erwartet, was die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen anheizte und die Kurse am Rentenmarkt stützte.