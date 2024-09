HELLA senkt Prognose: Herausforderungen in der Automobilindustrie! Die HELLA GmbH & Co. KGaA, ein führender Anbieter von Licht- und Elektroniklösungen für die Automobilindustrie, hat am 26. September 2024 eine Anpassung ihres Unternehmensausblicks für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Diese Entscheidung wurde …