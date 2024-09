Stahlchef bei Thyssenkrupp kündigt härtere Einschnitte an Dennis Grimm, neuer Chef der Stahlsparte bei Thyssenkrupp , kündigt härtere Einschnitte an als bisher geplant. "Die aktuelle Marktlage hat sich in den vergangenen Monaten nochmal verschlechtert, und eine Erholung ist leider nicht in Sicht", sagte …