AMD & Corbion: Zweistelliges Plus - PayPal braucht noch etwas Zeit

Der bislang erfolgreichste Tipp des Tages im September ist noch nicht lange her. Erst Mittwoch habe ich Ihnen die Aktie empfohlen. Das Ergebnis: Mit einem Plus von 27 Prozent hat das Papier von Aurora Labs die beste Performance der Tagestipps auf das Parkett gelegt. Der australische 3D-Druck-Sepzialist konzentriert sich darauf, Drohnen eine deutlich längere Flugzeit zu ermöglichen und rechnet mit einer Auftragsflut. Allerdings ist die Aktie wirklich nur ein Fall für sehr erfahrene Anleger, wie die hohe Volatilität im Kurs zeigt.

Gleichzeitig habe ich Ihnen in dem Tipp des Tages die Aktie von DroneShield schmackhaft gemacht. Sie liegt zwar nicht so deutlich im Plus wie das Papier von Aurora Laps, ist dafür aber etwas "konservativer". Für Anleger mit einem langen Atem ist die Aktie sicherlich noch eine Chance. Seit dem Tagestipp liegt das Papier über fünf Prozent vorne. Weitere Kursgewinne sind nicht ausgeschlossen. Der Vorstand ist zuversichtlich, wie Sie dem Artikel zu den beiden Tipps entnehmen können.

Versorger vs. KI-Chips

Mitte der Woche wurde Nvidia entthront. Die Aktie des Chip-Konzerns ist nicht mehr länger seit Jahresanfang die beste Aktie im S&P 500. Abgelöst wurde sie von dem Papier von Vistra. Bei dem amerikanischen Stromversorger wird spekuliert, dass er als nächster einen Stromliefervertrag mit einem großen Tech-Konzern abschließt. Seit Jahresanfang kommt die Aktie auf ein Plus von 180 Prozent.

Beim Tipp des Tages habe ich zwar nicht auf Vistra gesetzt, dafür habe ich mit AMD und SK hynix zwei Werte empfohlen, die ebenfalls zweistellig im September zugelegt haben. Mitte des Monats hat die AMD Chefin angekündigt, dass ihr Konzern erst am Anfang eines "Superzykluses" stehe. Das habe ich zum Anlass genommen, einen genauen Blick auf die Aktie zu werfen und sie zum Tipp des Tages zu machen. Das Ergebnis: Ein Plus von fast 17 Prozent.

Bei SK hynix waren die Beweggründe für eine Empfehlung die guten Fundamentaldaten, die Aussicht auf neue Produkte und die Hoffnung auf gute Zahlen von Konkurrent Micron. Der Plan ist sehr gut aufgegangen. Am 12. September ist die Empfehlung raus. Nach einem kleinen Schwächeanfall des Papiers ist der Plan aufgegangen und mittlerweile steht unterm Strich ein Plus von über 16 Prozent.

Langweilig, unbekannt, aber gut und zweistellig im Plus

Corbion hat sein Geschäftsmodell in den letzten Jahren signifikant transformiert. Ursprünglich bekannt für seine Aktivitäten in der Lebensmittel- und Biochemieindustrie, hat Corbion eine strategische Neuausrichtung vorgenommen. Heute konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf nachhaltige Lösungen, insbesondere im Bereich der biobasierten Produkte und der Lebensmitteltechnologie.

Diese Transformation beinhaltet eine Verschiebung hin zu innovativen Lösungen für Lebensmittelkonservierung, nachhaltige Verpackungen und biobasierte Chemikalien. Dadurch positioniert sich Corbion als Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher Alternativen in verschiedenen Industrien weltweit.

Der Umbau trägt langsam Früchte und ich habe Anfang September darauf spekuliert, dass die Aktie den Ausbruch über die Marke von 25 Euro schafft. Dies ist jetzt der Fall. Anleger, die es gerne etwas ruhiger im Depot haben, dürfen den Ausbruch ruhig ausnutzen und auf den Zug Richtung Norden aufspringen. Der nächste Halt dürfte wohl bei rund 30 Euro liegen.

PayPal läuft nicht so wie gedacht

Natürlich sind beim Tipp des Tages nicht alle Empfehlungen aufgegangen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dass die Technologiebörse Nasdaq kurz vor dem Wochenende noch ins Minus gedriftet ist, hat dafür gesorgt, dass der Tipp des Tages PayPal erst einmal mit einem Minus gestartet ist. Allerdings sollten sich Anleger von dem Rücksetzer nicht entmutigen lassen und der Aktie treu bleiben. Wer dem Tipp des Tages nicht gefolgt ist, der findet eine noch etwas größere Chance vor.

Alle Tipps des Tages habe ich in einer Watchlist für Sie zusammengefasst. Sie können die Übersicht abonnieren, um bei den kommenden Tagestipps im Oktober nichts zu verpassen. Wenn Sie sich kostenlos bei wallstreetONLINE registriert haben, dann können Sie die Watchlist abonnieren und einstellen, dass Sie bei Veränderungen benachrichtigt werden. --->>> Zur Watchlist

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

Tipp: Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.