Unerwarteter Dämpfer für Gold Gerät der Goldpreis nun in die Bredouille? Wie reagieren Barrick Gold & Co.? Die Bäume wachsen für den Goldpreis noch nicht in den Himmel. Kurzzeitig sah es nach einem Wochenschluss oberhalb von 2.700 US-Dollar aus. Doch Gold kam noch einmal zurück. Wie reagieren nun die Goldaktien?