Warum viele Steuerberater nicht helfen können / Unternehmer übernehmen die Kontrolle und senken massiv ihre Steuerlasten - ein Modell, das der Mittelstand erfolgreich adaptiert (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Unzufriedenheit unter deutschen Unternehmern wächst, da

die Steuerlast und die bürokratischen Hürden weiter steigen. Viele haben ihre

Steuerangelegenheiten nun zur Chefsache erklärt, was zu sinkenden

Steuereinnahmen führt. Besonders betroffen sind kleine und mittelständische

Unternehmen (KMUs), die das Rückgrat unserer Volkswirtschaft bilden, während

Konzerne oft wenig Steuern zahlen und zusätzlich von Subventionen profitieren.



Warum zahlen Konzerne so wenig Steuern?





Konzerne beschäftigen Spezialisten, die sich auf legale Steuergestaltungfokussieren, wodurch Deutschland für sie zu einem Steuerparadies wird. "Kleineund mittelständische Unternehmen können sich diese Spezialisten oft nichtleisten", erklärt Alex Fischer, Unternehmer und Bestsellerautor aus Düsseldorf.Er hat vor sechs Jahren mit seinem Next Level Steuer Coaching eine Plattformgeschaffen, die legale Steuergestaltung auch für KMUs und gut verdienendeArbeitnehmer zugänglich macht."Steuern sind Chefsache"Fischer betont: "Die größte Ausgabe eines Unternehmers sind neben denPersonalkosten die Steuern." Er sieht Steuerberater oft als Erfüllungsgehilfen,deren Hauptaufgabe die korrekte Veranlagung ist. "Die Ausbildung derSteuerberater konzentriert sich auf Steuerrecht, nicht auf Steuergestaltung -Steuergestaltung ist auch nicht Teil der Steuerberaterprüfung", so Fischer.Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der die Kapazitäten der Steuerberaterzusätzlich einschränkt.Die Lösung: Steuerberater als Partner bei der SteuergestaltungFischer sieht Steuerberater dennoch als wichtige Partner, wenn sie sich aufSteuergestaltung spezialisiert haben: "Steuerberater sind notwendig, um gezielteSteuerrechte umzusetzen, aber die strategische Steuerplanung muss Chefsachebleiben".Die Erfolgsgeschichte des Next Level Steuer CoachingsAls Fischer 2019 sein Steuer Coaching auf den Markt brachte, sorgte es zunächstfür Aufregung unter Steuerberatern. Mittlerweile nutzen viele Steuerberater dasCoaching zur Weiterbildung und bieten ihren Mandanten umfassendere Beratungenan. Über 6.500 Unternehmer haben das Coaching bereits durchlaufen und ihreSteuerlast um bis zu 50 % gesenkt.Ein Boom für die WirtschaftDer Erfolg des Coachings zeigt sich besonders im Bereich der erneuerbarenEnergien, wo viele Unternehmer den Investitionsabzugsbetrag (IAB) nutzen, um inDeutschland zu investieren. "Steuern sind Chefsache" - dieser Slogan von Fischerverdeutlicht, dass strategische Steuerplanung nicht delegiert werden kann.Der Ausblick: Die nächste Stufe der SteuergestaltungMit dem Relaunch des Next Level Steuer Coachings 6.0 im vierten Quartal 2024geht Fischer noch einen Schritt weiter. Basierend auf den Erfahrungen derletzten Jahre und zahlreichen Steuerprüfungen, die die Strategien erfolgreichgetestet haben, wurde das Coaching weiterentwickelt. Es bietet nun noch mehrpraxisorientierte Inhalte, darunter:- Sofort umsetzbare Steuer-Hacks: Speziell entwickelt für Freiberufler,Selbständige und Arbeitnehmer.- Erweiterte Module zur Vermögenssicherung: Strategien zum Vermögensaufbau undSchutz vor dem Finanzamt.- Steueroptimierte Betriebsumwandlung: Neue Möglichkeiten für KMUs, ihreUnternehmensstruktur steuerlich zu optimieren.- Internationale Steuergestaltung: Für Unternehmer, die ihre Steuerstruktur überGrenzen hinweg optimieren möchten.- Erweiterte Expertenbetreuung: Noch mehr Steuerberater und Experten stehen zurBegleitung der Umsetzung zur Verfügung - ideal für Unternehmer, die keine Zeitfür die detaillierte Steuergestaltung haben.Eine Win-Win-Situation für alle BeteiligtenWährend der Staat möglicherweise weniger Steuereinnahmen verbucht, stärken dieInvestitionen der Unternehmer die Volkswirtschaft und sichern Arbeitsplätze.Steuerberater profitieren von besser informierten Mandanten und die KMUsgewinnen neuen Handlungsspielraum durch mehr Liquidität.Die AFM Media (AFM GmbH) mit Sitz in Monheim am Rhein besteht seit 2020.Thorsten Bader als Geschäftsführer und sein Team erarbeiten und vermittelnhochwertiges Wissen für Unternehmer und Selbstständige in den Bereichen Steuern,Unternehmertum und Immobilien.Pressekontakt:AFM GmbHTel: 02173-20 29 977Mail: mailto:post@af-media.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128123/5875306OTS: AF Media