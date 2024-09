Tencent: Chinesen haben das, was Musk und Zuckerberg gerne hätten!

Neben Text- und Sprachnachrichten enthält WeChat auch Funktionen wie Videoanrufe, soziale Netzwerke, mobile Bezahlungen (WeChat Pay), Online-Shopping, Spiele und sogar Behördendienste. WeChat ermöglicht es den Nutzern, nahezu alle Aspekte des täglichen Lebens digital zu verwalten, was sie zu einem zentralen Bestandteil des chinesischen Alltags macht. Das erklärt auch, warum WeChat die beliebteste App in China ist.

Elon Musk würde gerne X auch zu einer Allround-App ausbauen und Marc Zuckerberg verfolgt ähnliche Pläne mit WhatsApp. In Brasilien läuft zum Beispiel gerade ein Pilotprojekt, bei dem über WhatsApp bestellt und bezahlt werden kann. Aber an die Funktionen von WeChat reicht das bei Weitem noch nicht heran.

Auch Alibaba ist scharf auf die Nutzer von WeChat

Eigentlich haben sich beide Konzerne in ihren eigenen Bezahluniversen bewegt. Alibaba in der Bezahlwelt von Alipay, dass der Tochter Ant Group gehört und Tencent eben in der Bezahlwelt von WeChat. Anfang September kam jetzt die Kehrtwende bei Alibaba. Die Homepages Taobao und Tmail werden die Bezahlmöglichkeit von WeChat akzeptieren und dafür Gebühren an Tencent zahlen. Alibaba erhofft sich so auf seinen Internetseiten mehr Umsatz zu generieren. Geht der Plan auf, dann dürfe auch Tencent noch besser verdienen.

Erholung in Spielegeschäft sorgt für volle Kassen

Tencent Holdings Limited hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 161,11 Milliarden CNY (ca. 20,6 Milliarden Euro) eingefahren. Im Vorjahreszeitraum lagen die Erlöse bei 149,20 Milliarden CNY (ca. 19,1 Milliarden Euro). Der Nettogewinn belief sich auf 47.63 Milliarden CNY (ca. 6,1 Milliarden Euro) im Vergleich zu 26,171 Milliarden CNY (ca. 3,4 Milliarden Euro) im Vorjahr. Eine Steigerung von mehr als 80 Prozent.

Im ersten Halbjahr betrug der Umsatz 320,61 Milliarden CNY (ca. 41,0 Milliarden Euro) im Vergleich zu 299,19 Milliarden CNY (ca. 38,3 Milliarden Euro) im Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 89.51 Milliarden CNY (ca. 11,5 Milliarden Euro) im Vergleich zu 52,00 Milliarden CNY (ca. 6,7 Milliarden Euro) im Vorjahr.

Aussichten bleiben gut

Nicht nur Alibaba dürfte für sprudelnde Gewinne sorgen, auch die Erholung im Spielegeschäft füllt die Kassen von Tencent weiter. Mitte September berichtete The Standard unter Berufung auf Morgan Stanley, dass Tencents neues Spiel "Delta Force" im ersten Jahr wohl inländische Einnahmen in Höhe von 5 Milliarden Yuan (ca. 640 Millionen Euro) erzielen wird. Die durchschnittliche Zahl der täglich aktiven Nutzer soll fünf Millionen erreichen und die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben pro Nutzer werden auf 80 Yuan (ca. 10 Euro) geschätzt.

Schon vor den neuen Konjunkturpaketen aus Peking war die Aktie von Tencent wieder auf dem Weg der Besserung. Trotzdem hat der Kurs die Zinssenkungen und die Aussichten auf frisches Kapital dankend gespielt. Dadurch ist der Kurs auf ein neues Mehrjahreshoch gezogen. Bleiben die Aussichten für chinesische Aktien weiterhin so gut, dann dürfte auch das Papier von Tencent mitziehen.

Der Kurs von Tencent hat seit Jahresanfang rund 44 Prozent zugelegt. Das dürfte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Die Analysten sehen im Durchschnitt noch ein Potenzial von rund 10 Prozent. Ich glaube allerdings, dass die Experten in den kommenden Tagen und Wochen das Kursziel für Tencent erhöhen werden und sehe die Aktie zum Jahreswechsel im Kampf mit der Marke von 60 Euro.

Daher gehört Tencent für mich zu den Werten aus China, die Anleger ins Depot holen sollten. Die neuen Konjunkturhilfen aus Peking haben zwar die Aktienmärkte angetrieben, doch die Wirkung könnte auch schnell verpuffen. Aus diesem Grund sollten Anleger auch nur bei Werten zugreifen, die schon vor den Stützungsmaßnahmen aus Peking gut zurecht gekommen sind. Tencent gehört klar dazu.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

