Evotec: Finger weg oder Chance auf eine Verdopplung?

Evotec ist ein weltweit tätiges biotechnologisches Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg. Die Biotechschmiede wurde 1993 gegründet und hat sich auf Forschung und Entwicklung im Bereich der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung spezialisiert.

Die Hamburger verfolgen ein Geschäftsmodell, das auf zwei Säulen basiert: Zum einen bietet es Dienstleistungen in der Wirkstoffforschung an ("EVT Execute"), zum anderen betreibt es eigene Forschung und Entwicklung von Wirkstoffen ("EVT Innovate"). Durch diese duale Strategie hat Evotec Zugang zu einer Vielzahl von Projekten in verschiedenen Phasen der Medikamentenentwicklung.

Das Unternehmen ist bekannt für seine wissenschaftlichen Plattformen und Technologien, die auf modernster Forschung in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Zelltherapien und Präzisionsmedizin basieren. Diese Ausrichtung hat Evotec zahlreiche Partnerschaften mit führenden Pharmafirmen wie Bayer, Sanofi und Bristol-Myers Squibb eingebracht.

Novo Nordisk kommt neu hinzu

Ende September gab Evotec eine Technologiepartnerschaft mit Novo Nordisk bekannt, um die klinische und kommerzielle Produktion stammzellbasierter Therapien zu fördern. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhält Evotec finanzielle Mittel für Technologieentwicklungsprojekte in Deutschland und Italien sowie Forschungsgelder, eine nicht näher spezifizierte Vorauszahlung und potenzielle Meilenstein- und Lizenzzahlungen. Im Gegenzug hat Novo Nordisk die Möglichkeit, exklusive Nutzungsrechte an den Ergebnissen dieser Kooperation zu erwerben.

Vorstandsquerelen

Liest man die Einleitung, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass Evotec glänzend dasteht. Dem ist aber bei Weitem nicht so. Anfang des Jahres wurde der Abwärtstrend im Kurs durch den Rücktritt des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Werner Lanthaler verstärkt. Kaum war die Mitteilung zum Rücktritt veröffentlicht, sackte der Kurs zweistellig ab. Die Gründe für den Rücktritt sind bis heute nicht richtig klar, aber dürften den Kurs wohl auch nicht mehr belasten.

Neuer Mann am Ruder

Zum 1. Juli dieses Jahres hat Christian Wojczewski die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Wojczewski ist studierter Chemiker und verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung, unter anderem als CEO bei Mediq und Linde Healthcare."Mit ihm erhält Evotec einen erfahrenen Vorstandsvorsitzenden, der sich besonders durch seine Erfolge bei der Umstrukturierung von Unternehmen auszeichnet", war der Pressemitteilung von Evotec zu entnehmen.

Von Erholung keine Spur

Auch der neue Mann am Ruder von Evotec konnte den Abwärtstrend im Kurs nicht stoppen. Seine Vorschusslorbeeren waren schnell aufgebraucht. Der neue Mann war gerade einmal etwas mehr als einen Monat im Amt, da stufte die Deutsche Bank Evotec von “Buy” auf “Hold” ab und senkte das Kursziel von 12 auf 10 Euro. Die Experten befürchteten, dass Evotec seine Jahresziele nicht halten kann. Damit war der erste Erholungsversuch im Kurs vorbei.

Noch weiter ging es dann bergab, als sich die Befürchtungen der Deutschen Bank bewahrheiteten und Evotec Anfang August die Prognose nach unten anpasste. Möchte man der Geschichte etwas Gutes abgewinnen, dann die Tatsache, dass der Kurs nach der Prognose seinen Tiefststand bei fast fünf Euro erreicht hat und seitdem diese Marke nicht mehr unterschritten hat. Selbst nicht nach den Quartalszahlen, die auch nicht gerade überzeugend waren.

Evotec konnte zwar den Umsatz steigern, dafür weitete sich allerdings auch der Verlust aus. Zur Krönung der Serie von Pleiten, Pech und Pannen musste Evotec dann auch noch seinen Platz im MDAX räumen und wurde in den SDAX versetzt.

Warum Tipp des Tages?

Trotz der Reihe von schlechten Nachrichten, die den Kurs ordentlich durchgeschüttelt haben, gibt es auch ein Licht am Ende des Tunnels. Nicht nur der neue Cheflenker, sondern auch noch andere Mitglieder aus dem Vorstand haben zuletzt mit Insiderkäufen wieder etwas Vertrauen bei den Anlegern hergestellt.

Die bereits erwähnte neue Kooperation mit Novo Nordisk zeigt, dass Evotec weiterhin in der Branche einen guten Ruf genießt und namhafte Vertreter als Kunden gewinnen kann. Die Experten von Warburg haben den neuen Deal zum Anlass genommen, Evotec noch einmal genauer zu durchleuchten. Das Ergebnis: Eine Kaufempfehlung mit dem Kursziel von 14 Euro. Die positive Einschätzung wurde vor allem durch die US-Tochter Just-Evotec Biologics ausgelöst. Hier sehen die Experten großes Potenzial, da sie von einer steigenden Nachfrage nach biotechnologisch hergestellten Nachahmerprodukten ausgehen.

Kursziele reichen von 4 bis 16 Euro

Was die weitere Zukunft von Evotec angeht, so sind sich die Experten allerdings uneinig. Anfang August hat die Deutsche Bank die Aktie noch einmal abgestuft. Von “Hold” ging es runter auf “Sell” und das Kursziel purzelte von 10 auf 4 Euro. Die Experten haben Zweifel, dass Evtec auch die bereits gesenkte Prognose nicht erfüllen kann.

Diese Zweifel hat die kanadische Bank RBC nicht. Sie haben mit 16 Euro das aktuell höchste Kursziel für Evotec aufgerufen.

Hohes Risiko - hohe Chance?

Ziehen Anleger das durchschnittliche Kursziel aller Experten zu Rate, dann hat die Aktie ein Potenzial von mehr als 100 Prozent. Zwar nicht von heute auf morgen, aber ganz so schlecht, wie es aussieht, ist es nicht. Schafft Evotec es im laufenden Jahr die Prognose zu halten, dann dürfte sich die Lage Stück für Stück verbessern. Ein erstes Etappenziel der Erholung wäre für mich eine Rückkehr des Kurses in den zweistelligen Bereich in etwa 12 Monaten.

Charttechnik entscheiden lassen

So verlockend sich die Lage auch anhört. Die Aktie von Evotec eignet sich aktuell nur für erfahrene Anleger, die nicht so schnell kalte Füße bekommen. Der Kurs wird sicherlich nicht an einem Stück Richtung 10 Euro loslaufen. Es könnte immer wieder Rückschläge geben, die ausgehalten werden müssen.

Springt die Aktie über die Marke von 6,77 Euro, dann kann eine erste Position bei Evotec aufgebaut werden. Sie sollte erst ausgebaut werden, wenn die Aktie das Abwärtsgap aus dem August geschlossen hat und der Kurs über 7,67 Euro steigt. Dann wird das Szenario, dass sich die Aktie Richtung zweistelligen Bereich bewegt deutlich wahrscheinlicher.

