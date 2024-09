ZEAL Network: Wie ein Sechser im Lotto?

Online Lotterien unterliegen in Deutschland strengen Regulierungen und sind erst seit 2012 nur bei lizenzierten Anbietern möglich. Nach wie vor geben drei Viertel der Lotto-Spielenden ihren Schein lieber persönlich in der Annahemstelle ab. Doch der Hamburger Anbieter ZEAL Network hat sich in dem schwierigen Markt einen Anteil von mehr als 40 Prozent gesichert.

Das Unternehmen hält 90 Prozent der Anteile an Lotto24.de, das neben den klassischen 6 aus 49 Ziehungen auch weitere Spiele wie Glücksspirale oder den Eurojackpot vertreibt. Diese werden seit mehr als 10 Jahren auch bei den beliebten E-Mail-Plattformen web.de und GMX.de angeboten.