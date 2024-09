Baywa will Brückenkredit ausweiten - Nötig für Überleben bis Ende 2024 Der ums Überleben kämpfende Agrarhändler Baywa sieht Licht am Ende des Tunnels. In den nächsten Tagen erwartet das Unternehmen die erforderlichen Unterschriften von kreditgebenden Banken für die Verlängerung bestehender sogenannter …