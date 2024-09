Baywa erwartet mehr Geld und weiteres Stillhalten der Banken

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Vorstand der Baywa erwartet, dass die Gläubigerbanken dem tief in die Krise gestürzten Unternehmen mehr Zeit und Geld geben, um seine Probleme zu lösen. Der Vorstand gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen die Unterschriften der wesentlichen kreditgebenden Banken für die Verlängerung der sogenannten Standstill-Vereinbarungen bis Ende des Jahres vorliegen, teilte die Baywa am Sonntagabend mit.

Gleichzeitig solle ein bestehender Überbrückungskreditvertrag um etwa eine halbe Milliarde Euro erhöht und ebenfalls bis Ende des Jahres verlängert werden. Dies würde die Finanzierung der Baywa bis Jahresende sichern und die Grundlage für eine anschließende langfristige Finanzierungslösung sichern.