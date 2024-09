HONGQI kündigt auf dem Pariser Autosalon 2024 die Markteinführung an und präsentiert chinesische Luxusmobilität

CHANGCHUN, China, 29. September 2024 /PRNewswire/ – Vom 14. bis 20. Oktober wird HONGQI, die „World's New Luxury"-Automobilmarke, ihr Debüt auf dem Pariser Autosalon 2024 geben und ihre neuesten Elektrofahrzeuge vorstellen: die Limousine EH7 und den Geländewagen EHS7. Beide Modelle werden während der Veranstaltung in Europa bestellt werden können und stellen einen bedeutenden Meilenstein in der Expansion von HONGQI auf dem europäischen Markt dar.

Die beiden auf dieser Veranstaltung vorgestellten vollelektrischen Modelle EH7 und EHS7 vereinen chinesische Handwerkskunst mit modernster Technik. Die auf der „TianGong"-Elektroplattform aufgebauten Fahrzeuge integrieren nahtlos „beyong driving", „beyong comfort" und „beyong technology" und spiegeln damit die Vision von HONGQI für die Zukunft der Mobilität wider.