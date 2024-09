Zoomlion startet Overseas Academy und globales Trainingsprogramm zur Förderung der Talententwicklung

CHANGSHA, China, 29. September 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. („Zoomlion", 01157.HK) eröffnete im August seine erste Übersee-Akademie in Changsha und markiert damit einen entscheidenden Moment für die globalen Bemühungen des Unternehmens um die Entwicklung von Talenten. Die Eröffnung fiel mit der ersten Sitzung des globalen Mitarbeiterschulungsprogramms zusammen, an der 61 Auszubildende aus 26 Ländern teilnahmen. Gleichzeitig wurde das Pilotprojekt für das türkische Karriereentwicklungssystem offiziell gestartet, das die Anstrengungen von Zoomlion für eine umfassende globale Talentstrategie untermauert.

Die Gründung der Overseas Academy stellt einen bedeutenden Fortschritt in Zoomlions Ansatz zur Talentförderung dar. Diese Initiative soll die internationalen Geschäftsmöglichkeiten verbessern und die globale Präsenz des Unternehmens stärken. Der Lehrplan des globalen Mitarbeiterschulungsprogramms zielt darauf ab, das Verständnis der Mitarbeiter für die Geschichte des Unternehmens, intelligente Fertigungsprozesse, Produktkenntnisse und interkulturelle Zusammenarbeit zu vertiefen.