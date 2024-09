Xinghe Intelligent WAN erleichtert digitale und intelligente Upgrades von Industrienetzen

SHANGHAI, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Digitale und intelligente Upgrades von Industrienetzwerken erleichtern" wurde die Sitzung „Xinghe Intelligent WAN" auf der HUAWEI CONNECT 2024 erfolgreich abgehalten. Auf der Sitzung untersuchte Huawei gemeinsam mit führenden Kunden und Branchenpartnern die intelligenten Trends der WAN-Branche, teilte bewährte Verfahren der digitalen und intelligenten Transformation und stellte die aktualisierte Xinghe Intelligent WAN Solution vor. Die Veranstaltung befasste sich damit, wie sich führende WANs der Branche von Cloud-WANs zu KI-WANs weiterentwickeln und digitale und intelligente Upgrades in allen Branchen erleichtern können.

Raymond Zuo, Präsident des Metro-Router-Bereichs in der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, eröffnete die Sitzung mit einer Eröffnungsrede. Er wies darauf hin, dass WANs vor neuen Herausforderungen stehen, da Regierungen ihre digitale Transformation beschleunigen, IP-basierte Produktionsnetzwerke sich schnell entwickeln und neue Dienste wie Videokonferenzen und intelligentes Computing ein enormes Wachstum verzeichnen. Mit der kontinuierlichen Ausdehnung von WANs in ländliche Gebiete und Standorte stellen unterschiedliche Dienste höhere SLA-Anforderungen und neue Netzwerke erfordern ein immer einfacheres O&M. Huawei konzentriert sich auf WAN-Szenarien und führt kontinuierlich Innovationen in Bezug auf Ultrabreitband und breite Abdeckung, differenzierte Sicherheit und intelligente O&M durch und hat branchenführende Produkte und Lösungen der intelligenten Xinghe-Serie eingeführt.