Casio bringt neue analoge G-SHOCK mit achteckiger Lünette und Chronographen-Zifferblatt auf den Markt

TOKYO, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der neuesten Ergänzung der G-SHOCK-Familie von stoßfesten Uhren bekannt. Die neue analoge Vollmetalluhr GMC-B2100 ist ein Chronograph im Stil der Serie 2100, die für ihre ikonische achteckige Lünette bekannt ist.

Die neue GMC-B2100 ist eine stoßsichere Uhr mit einer achteckigen Lünette aus Vollmetall und drei funktionalen Zifferblatteinlagen für ein kühnes, vollständig analoges Zifferblattdesign.

Bei diesem Chronographenmodell mit Metallgehäuse und analogem Zifferblatt sind das Band und die Oberseite der Lünette mit einer raffinierten Haarlinie versehen, während die subtil abgeschrägten Seiten der Lünette auf Hochglanz poliert sind. Die Indexe und Einlegezifferblätter werden mit aufwändigen Feinbearbeitungstechnologien hergestellt und durch Aufdampfen veredelt, was nicht nur eine hochwertige Textur, sondern auch eine hervorragende Ablesbarkeit gewährleistet. Das ikonische achteckige Designmotiv der 2100 Style ist in den eingelassenen Zifferblattring bei der 9-Uhr-Position sowie in die verschraubte Krone eingearbeitet und verleiht der Vollmetallform der Uhr einen starken Auftritt.

Die neue Uhr bietet auch praktischen Nutzen. Die GMC-B2100 ist mit dem „Tough Solar"-Ladesystem ausgestattet, das Licht von der Sonne und von Lichtquellen in Innenräumen effektiv in Energie umwandelt, so dass ein regelmäßiger Batteriewechsel nicht erforderlich ist. Außerdem ist sie mit der „Mobile Link"-Funktion* ausgestattet, die eine genaue Zeitanzeige und eine einfache Einstellung von Weckern, Weltzeit und anderen Funktionen ermöglicht, wenn sie über Bluetooth mit einem Smartphone gekoppelt ist.

* Erfordert das Herunterladen der speziellen CASIO WATCHES App.

