Halbjahresbericht 2024 vorgelegt

Freienbach (IRW-Press/30.09.2024) - Swiss Estates AG hat den Halbjahresbericht 2024 wie angekündigt heute mittels Publikation auf der Webseite swiss-estates.ch fristgerecht vorgelegt. Dieser Halbjahresbericht ist, gemäss der anwendbaren Reglemente, ungeprüft und bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Nettoliegenschaftsertrag belief sich in der Berichtsperiode auf TCHF 4'256 (Vorjahr TCHF 3'104), das Betriebsergebnis (EBITD) auf TCHF 2'974 (Vorjahr TCHF 1'760), das ordentliche Ergebnis vor Steuern auf TCHF 1'520 (Vorjahr TCHF 700) und der Halbjahresgewinn auf TCHF 1'450 (Vorjahr TCHF 726). Die Net Asset Value (NAV) - vor Rückstellungen für latente Steuern - beläuft sich per 30. Juni 2024 auf CHF 14.99 pro Titel mit Nennwert von CHF 5.00 (Vorperiode CHF 14.17).