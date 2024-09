'Washington Post' zu Chancen und Risiken im Libanon

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zu den möglichen Folgen des Tods von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah im Libanon schreibt die "Washington Post":

"In einer Demonstration militärischer und geheimdienstlicher Leistungsfähigkeit, die an seinen Überraschungssieg über die arabischen Armeen im Sechs-Tage-Krieg 1967 erinnert, hat Israel der libanesischen Schiiten-Miliz Hisbollah eine Serie von Präventivschlägen versetzt, die in der Ermordung ihres langjährigen Führers Hassan Nasrallah unter einem Bombenhagel am Freitag gipfelte. Es ist eine hochverdiente Quittung für eine iranische Stellvertretermiliz, die für viele Terrorakte verantwortlich ist (...)