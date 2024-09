Long-Chance durch 1-2-3-Umkehrformation?

Brent-Öl fiel beim Rücksetzer lediglich bis auf 71,06 US-Dollar und blieb damit deutlich über dem vorherigen Verlaufstief von 69,11 Dollar. Diese Ausbildung eines höheren Tiefs könnte auf die Entstehung einer bullischen 1-2-3-Formation hindeuten, die als Umkehrsignal interpretiert werden kann. Bestätigt würde diese Formation durch einen Anstieg über das Verlaufshoch von 76,02 Dollar, das am 24. September erreicht wurde. Aktuell werden die Ölpreise sowohl durch neue Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung in China, ausgelöst durch die jüngsten Stimulus-Maßnahmen der chinesischen Regierung, als auch durch anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten gestützt.

Durchbruch über Ichimoku-Wolke und langfristiges Long-Signal?

Nach der bullischen Tageskerze am Freitag, bei der der Brent-Future mit einem Tageshoch von 72,76 US-Dollar schloss, könnten nun weitere Käufe folgen. Dies könnte Brent erneut in Richtung des Widerstands bei etwa 76,15 US-Dollar treiben. Ein Durchbruch über diesen Widerstand würde ein weiteres Signal für Stärke generieren. Der 50-Tage-EMA, der aktuell bei 76,84 US-Dollar liegt, nähert sich ebenfalls diesem Widerstandsbereich und könnte den Anstieg weiter verstärken. Gelingt den Bullen der Durchbruch nach oben, könnte Brent schnell weitere Käufe anziehen und Kurs auf die Ichimoku-Wolke nehmen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Ichimoku-Wolke würde die Lage für Brent jedoch langfristig verbessern, mit einem möglichen Kursziel von zunächst 80 US-Dollar. Long-Positionen bleiben attraktiv, solange die Unterstützungszone um 71 US-Dollar verteidigt wird. Fällt der Kurs jedoch unter diese Marke, könnten die Chancen für die Bullen schwinden und die Short-Seite an Bedeutung gewinnen.