Hinen führt weltweit eine Serie von Energiespeichersystemen für Privathaushalte ein

Das System der A-Serie folgt der Theorie der 9S – Safe, Simple, Saving, Smart, Sophisticated, Stable, Scalable, Swift, and Sustainable (sicher, einfach, sparsam, intelligent, ausgeklügelt, stabil, skalierbar, schnell und nachhaltig – und setzt damit generationenübergreifend neue Maßstäbe für Hausenergieanlagen.

Proaktive Sicherheit für jeden Moment

Sicherheit steht bei Hinen an oberster Stelle. Die Hinen A-Serie verfügt über mehrere Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich Überladungs-, Überentladungs- und Kurzschlussschutz, sowie über ein staub- und wasserdichtes Design nach IP65, das extremen Temperaturen (-20 ℃ bis +60 ℃) und Wetterbedingungen wie Überschwemmungen, Schnee und extremer Hitze standhält. Die Hinen A-Serie hat internationale Zertifizierungen wie CB, CE, UKCA, SONCAR, RCM und ROHS erhalten und bietet eine 10-Jahres-Garantie für eine sorgenfreie Nutzung. Der einzigartige fünfstufige Wechselrichter-Schutz, die erstklassige LFP-Batterie, die integrierte Brandunterdrückungs- und Druckentlastungsvorrichtung, der Temperatursensor, der AFE-Chip in Automobilqualität, das BMS-System mit dreifachem Sicherheitskreis und die Not-Aus-Funktion EPO bilden zusammen eine unzerstörbare Sicherheitsbarriere, die für den Schutz und die Sicherheit jeder Familie sorgt.

Energieeffizienz und intelligente Stromnutzung

Die Hinen A-Serie erkennt auf intelligente Weise die Stromverbrauchsmuster der Nutzer und unterstützt verschiedene Modi wie Lastpriorität, Batteriepriorität und Netzpriorität. Durch das intelligente Energiemanagementsystem lädt es automatisch in Zeiten niedriger Strompreise und priorisiert die gespeicherte Energie in Spitzenzeiten, wodurch die Energienutzung und die wirtschaftliche Effizienz maximiert werden. Mit einem Wirkungsgrad des Wechselrichters von bis zu 98 % geht bei der Umwandlung nur wenig Energie verloren. Die Lebensdauer des Akkus beträgt mehr als 8000 Zyklen bei einer Entladetiefe von 90 %, was eine langfristig stabile Stromversorgung gewährleistet und den Energieverlust bei längerem Gebrauch erheblich reduziert. In Notfällen, wie z. B. bei Stromausfällen, reagiert die Notstromfunktion der Hinen A-Serie schnell, um eine kontinuierliche Stromversorgung für Wohn- oder Geschäftsräume zu gewährleisten und den ununterbrochenen Strombedarf von hochwertigen Wohnanlagen wie Villen zu decken.