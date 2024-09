JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Hold" belassen. Mit prozentual zweistelligen Kursanstiegen seit Ende Juni seien die Aktien der europäischen Börsenbetreiber gut gelaufen, schrieb Analyst Tom Mills in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Bei der Deutschen Börse scheine indes der Impuls durch die Volumenspitze im August etwas nachgelassen zu haben. Mit Blick auf das übernommene Softwareunternehmen Simcorp wollten die Anleger wohl erst einmal Ergebnisse sehen, was nicht vor dem Schlussquartal zu erwarten sei. Euronext bleibt für Mills eine attraktive Wette auf die wieder erwachte Risikobereitschaft an den Finanzmärkten und London Stock Exchange (LSE) sein langfristiger Favorit. Die Briten hätten erst einen Teil ihrer Neubewertung hinter sich./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2024 / 15:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2024 / 15:06 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 209,8EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2024, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



