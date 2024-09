Erstes Halbjahr 2024 - Verwaltetes Vermögen seit Jahresanfang gesteigert, Umsatz sinkt leicht, Ergebnis legt zu

Wesentlicher Treiber für Umsatz und Ergebnis der ÖKOWORLD-Gruppe ist das verwaltete Vermögen (Assets under Management) der Fonds. Ausgehend von 3,0 Mrd. € zum Jahresanfang konnte das Volumen zum 30. Juni 2024 auf gut 3,2 Mrd. € gesteigert werden. Alle fünf Fonds entwickelten sich im Berichtszeitraum positiv, die Nettomittelabflüsse von 193 Mio. € wurden durch die positive Performance überkompensiert.

Der Konzernumsatz erreichte im ersten Halbjahr 2024 31,8 Mio. € gegenüber 33,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Das EBIT stieg um 3,6 % auf 17,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum 16,6 Mio. €); Ursache hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang des Materialaufwands, in dem im Vorjahr noch die zum Jahreswechsel eingestellte TV-Werbung enthalten war. Angesichts des gestiegenen Zinsniveaus verbesserte sich das Finanzergebnis deutlich. Der Konzernüberschuss erhöhte sich entsprechend überproportional um 7,4 % auf 13,5 Mio. € (12,5 Mio. €). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,93 € (1,80 €).

Bei einer Eigenkapitalquote von 90,6 % verfügte der Konzern zum Abschlussstichtag über liquide Mittel von 135,7 Mio. €. Nach Ende des Berichtszeitraums wurde die von der Hauptversammlung am 5. Juli 2024 beschlossene Dividende in Höhe von 15,4 Mio. € ausgeschüttet.

In einer Mischung aus Nachholbedarf und Weiterentwicklung wurde die Belegschaft seit Jahresbeginn um 15 Personen ausgebaut. Neben Ressorts wie Compliance und Risikomanagement wurde insbesondere der Banken- und Vermittlervertrieb personell gestärkt.

Zu Beginn des Geschäftsjahres erwartete der Vorstand ein moderates Wachstum bei Umsatz und Ergebnis im Konzern. Die Aussichten, diese Ziele zu erreichen, haben sich in den letzten Wochen eingetrübt. Im Juli und August waren die Assets under Management im Vergleich zum ersten Halbjahr rückläufig und bewegten sich bei 3,0 Mrd. €. Sofern sich die Assets in den verbleibenden Monaten des zweiten Halbjahres wieder erhöhen, kann das angestrebte moderate Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr noch erreicht werden. Beim Ergebnis sieht der Vorstand weiterhin gute Chancen, den Vorjahreswert zu übertreffen oder zumindest zu erreichen.

