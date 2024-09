Jefferies belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach der erneuten Prognosesenkung mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Anders als frühere Anpassungen beinhalte diese auch die Gewinne aus dem operativen Geschäft, schrieb Analyst Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Umfang und Zeitpunkt der Gewinnwarnung sowie das erwartete Tempo der anstehenden Restrukturierung seien nun zu kritischen Punkten für die Anlagestory geworden. Houchois senkte seine Jahresschätzungen für operatives Ergebnis (Ebit) und Ergebnis je Aktie sowie mehr noch für den freien Barmittelzufluss./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2024 / 13:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2024 / 13:54 / ET

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 94,20EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2024, 07:50 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 140 Euro



