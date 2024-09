JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 10800 auf 11600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni passte sein Bewertungsmodell in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2024 / 17:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 123,5EUR auf Lang & Schwarz (30. September 2024, 07:55 Uhr) gehandelt.