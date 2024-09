Dekonstruktion des Taxi-Opfernarrativs (FOTO)

Berlin (ots) - Die Taxibranche klagt seit Jahren über sinkende Einnahmen und

ungerechte Konkurrenz, doch die Zahlen zeichnen ein ganz anderes Bild. Laut

einer aktuellen Studie von Karim Kandil (Technische Universität Berlin) haben

sich die Preise für Taxifahrten seit 1991 fast verdreifacht. Das ist mehr als

das Doppelte des durchschnittlichen Preisanstiegs anderer Verkehrsanbieter.

Selbst inflationsbereinigt haben sich die Kosten um fast die Hälfte erhöht,

während die Preise für öffentliche Verkehrsmittel nur um ein Viertel gestiegen

sind. Zeit, das Opfer-Narrativ der Taxibranche kritisch zu hinterfragen.



Explodierende Taxi-Tarife seit 1991





Die Preisentwicklung der vergangenen Jahrzehnte zeigt deutlich, wie stark dieTarife in der Taxibranche im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln gestiegensind. 1991 kostete eine zehn Kilometer lange Taxifahrt in der Hauptstadtumgerechnet 10,56 EUR. Bis 2023 stieg der Preis auf 29,40 EUR. Das bedeutet eineprozentuale Erhöhung von 179%.Vergleicht man dies mit anderen Verkehrsmitteln, wird das Ausmaß der Erhöhungnoch deutlicher. Der durchschnittliche Tarif der Deutschen Bahn für Fahrten über101 Kilometer lag 1991 bei umgerechnet 11,44 EUR. Bis zum Jahr 2020 stieg derPreis auf 23,10 EUR, eine Steigerung von 102%. Während auch hier eine deutlicheZunahme zu verzeichnen ist, fällt diese Erhöhung im Vergleich zu den Taxitarifenmoderater aus.Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Preisen für den öffentlichen Nahverkehrder Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Eine einfache Fahrt kostete 1991umgerechnet 1,43 EUR. Bis 2023 stieg dieser Preis auf 3,50 EUR, ein Anstieg um145 %. Auch wenn dies eine spürbare Erhöhung ist, bleibt sie deutlich unter dermassiven Preissteigerung im Taxigewerbe.Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Taxitarife im Vergleich zu anderenVerkehrsanbietern die höchste Preissteigerung verzeichnet haben. Während diePreise für Bahnfahrten und den öffentlichen Nahverkehr in Berlin zwar gestiegensind, explodierten die Kosten für eine Taxifahrt in der Hauptstadt nahezu um dasDreifache.Inflation bereinigt: Taxi-Preise bleiben SpitzenreiterKritiker könnten bei dieser Rechnung einwenden: "Ja, aber was ist mit derInflation?" Selbst unter Berücksichtigung der Inflation, also beiherausgerechneter Inflation, sind die Preise für eine zehn Kilometer langeTaxifahrt in Berlin um 43,4 % teurer geworden.Zum Vergleich: Die Kraftstoffpreise haben inflationsbereinigt im gleichenZeitraum nur um 29,6 % zugelegt. Die Fahrpreise des öffentlichen Nahverkehrs(BVG-Einzelfahrten) stiegen um 26 % und die Fahrpreise der Deutschen Bahn zeigeneine minimale inflationsbereinigte Steigerung von 4 %, während die Handelspreisefür Kraftfahrzeuge sogar um 12,2 % gesunken sind.Diese Zahlen machen eines deutlich: Während viele andere SektorenPreissteigerungen verzeichneten, die in Relation zur Inflation moderat ausfielenoder sogar sanken, sind Taxis massiv teurer geworden. Doch was bedeutet das fürdie Erzählung der "leidenden" Taxibranche?Wer ist hier wirklich das Opfer?Die Studie von Karim Kandil entlarvt ein weitverbreitetes Missverständnis: DieVorstellung, dass Taxifahrer in Deutschland von unfairen Bedingungen und neuerKonkurrenz gedrückt werden, ist zumindest in puncto Tarife schlichtweg falsch.Die Preissteigerungen der letzten Jahrzehnte, selbst wenn man die Inflationberücksichtigt, zeigen eindeutig, dass die Taxiindustrie ihre Preise über Druckauf die Kommunen erheblich erhöht hat und zwar weit über das Maß hinaus, das inanderen Verkehrsbranchen üblich ist. In einem Satz: Taxianbieter haben ihreMonopolstellung ausgenutzt. Die Verbraucher wenden sich nun ab.Anstatt weiterhin ein Bild von sich als Opfer zu malen, sollten sich dieTaxiunternehmen fragen, ob es nicht an der Zeit ist, die eigene Preisstrategiezu überdenken und transparenter zu gestalten. Vermehrt sehen sich die Kunden mitPreisen konfrontiert, die sie nicht mehr bezahlen können und wechseln zuTaxi-Alternativen.Die Studie von Karim Kandil zeigt deutlich, dass das Narrativ der "finanziellleidenden" Taxibranche einer Revision bedarf. Es wird Zeit, dass die Diskussionüber Taxi-Tarife auf einer faktenbasierten Ebene geführt wird.Hier die ganze Studie (https://www.wirfahren.de/wp-content/uploads/2024/09/Taxi-Tarif-ist-ueberproportional-gestiegen-Studie-wirfahren-12-09-2024.pdf) von KarimKandil MBA an der Technischen Universität Berlin lesen.Pressekontakt:Thomas MohnkeSprecher der Initiative "wirfahren"mailto:presse@wirfahren.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139643/5875473OTS: wirfahren.de