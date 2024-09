First Nordic verstärkt Board durch Aufnahme von Herrn Jeffrey Couch

Vancouver, BC, Kanada – 30. September 2024 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „FNM“) (TSX.V: FNM, OTCQB: FNMCF, Deutschland: HEG0) freut sich, die Ernennung von Herrn Jeffery Couch in sein Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Couch ist eine erfahrene Führungskraft im Kapitalmarkt mit umfangreicher Sachkenntnis im Rohstoffsektor und hat weltweit Beratungen und Kapitalbeschaffungen für Kunden durchgeführt, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf den Schwellenmärkten lag. Derzeit arbeitet Couch mit einer auf den Bergbau spezialisierten globalen Private-Equity (PE)-Firma zusammen, die ein Vermögen von mehreren Milliarden Dollar verwaltet; und er ist momentan amtierender CEO von sowohl Lydian Mining, einem armenischen Golderschließungsunternehmen, als auch Alufer Mining, einem guineischen Bauxitproduzenten, die beide Portfoliogesellschaften der PE-Firma sind.

Hr. Couch hat zudem mit zahlreichen Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa zusammengearbeitet. Er war zehn Jahre lang Head of Investment Banking, Europe bei BMO Capital Markets (Bank of Montreal) und hatte ebenfalls leitende Positionen im Investmentbanking bei Credit Suisse Europe und Citigroup (Salomon Brothers) inne. Hr. Couch verfügt über weitreichende Erfahrung im Public Board der Toronto Stock Exchange und der London Stock Exchange. Ferner hat er sowohl einen undergraduate Abschluss in Business von der University of Western Ontario Business School als auch einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Osgoode Hall Law School.

Taj Singh, President und CEO von FNM, erklärte: „Wir sind hocherfreut, dass Jeff dem Board von FNM beitritt. Jeff weist ein beeindruckendes Profil vor, mit erheblicher Erfahrung im öffentlichen Markt des Rohstoffsektors und tiefen Wurzeln in den Kapitalmärkten. Nachdem er über zwei Jahrzehnte lang in London ansässig war, verfügt er über ein starkes Netzwerk in ganz Europa. Zusätzlich zu dem wichtigen strategischen Einblick, den er mitbringen wird, wird seine Aufnahme wesentlich unser Engagement steigern, während wir unsere Entwicklung zu einem führenden auf die nordischen Länder ausgerichteten Edelmetallexplorer / -entwickler fortsetzen.“

Seite 2 ► Seite 1 von 3